O que precisas de saber sobre a B-Girl Vanessa

B-Girl Vanessa: Um dos momentos mais marcantes foi quando ganhei o Red Bull BC One UK em 2019. Foi, sem dúvida, um marco, porque me começaram a dar mais atenção e a levarem-me mais a sério. Eu já ganhava battles mas ganhar uma competição como o Red Bull BC One dá outro prestígio, sinto que somos melhor aceites no meio. O ano passado também foi bastante importante ter ficado no Top 8, apesar de não ter conseguido chegar ao palco, enfrentei a B-Girl Ayane que é uma inspiração para mim, é uma das melhores do mundo, e eu consegui ganhar-lhe. As vezes não importa se ganhas a competição, mas sim contra quem ganhas as batalhas, e esta foi sem dúvida, uma conquista importante.