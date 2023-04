O OMEN RETAKE está de volta!

O OMEN RETAKE volta com mais ideias e conceitos inovadores. Com o regresso da competição para as equipas ibéricas, vem também algo que todos estavam à espera: Eventos ao vivo.

Mantendo o mesmo formato que teve um enorme sucesso no ano anterior, o circuito é então dividido em 3 TAKES, com 4 equipas convidadas diretamente para cada TAKE e as restantes 4 equipas determinadas através dos Play-Ins. A equipa vencedora de cada um destes TAKES fica automaticamente qualificada para os Playoffs, sendo que a última equipa a apurar-se será decidida por pontos, após os 3 TAKES.

Red Bull Flick, Copenhaga 2022 © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

As novidades para este ano, para além do evento ao vivo, voltam-se também para a comunidade amadora de Counter-Strike, para a qual haverá uma competição e que irá decorrer lado a lado com o RETAKE. 2023 vai ser um ano de crescimento para esta comunidade e o objetivo foi dar-lhes a oportunidade de “pisar o grande palco” ao lado dos grandes nomes nacionais.

Podes ver o calendário competitivo do RETAKE:

TEMPORADA 6 TEMPORADA 7 15 e 16 de Abril, Qualificadores 23 e 24 de Setembro, Qualificadores 20, 21 e 22 de Abril, Take 1 5, 6 e 7 de Setembro, Take 1 29 e 30 de Abril, Qualificadores 13 e 14 de Outubro, Qualificadores 4, 5 e 6 de Maio, Take 2 19, 20 e 21 de Outubro, Take 2 27 e 28 de Maio, Qualificadores 27 e 28 de Outubro, Qualificadores 1, 2 e 3 de Junho, Take 3 2, 3 e 4 de Novembro, Take 3 24 / 25 de Junho, Playoffs Novembro, Playoffs - Data a confirmar.

Vais poder acompanhar todas as fases da competição no canal de Twitch da ADVNCE SIC, em Box canal 110 MEO, 503 NOS ou App Vodafone e, ainda através das plataformas do OMEN RETAKE.

"A OMEN quer, e vai, continuar a criar valor para as equipas, jogadores e entusiastas, tanto de CS como do gaming em geral, criando com estas iniciativas uma maior proximidade entre a comunidade de gaming e esports e os seus fãs.” diz Renato Graça, Trade Marketing Manager & Gaming Lead da HP Portugal.

OMEN RETAKE 2023 © Equipa de Omen Retake