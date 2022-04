OMEN WGR Retake 2022 traz competitividade e CS:GO de alto nível

Serão 3 os Takes do circuito, com 4 equipas convidadas e outras 4 que participam através dos qualificadores abertos e Play-ins. Quem ganhar cada um dos Takes carimba o passaporte para os Play-offs. A última vaga será decidida por pontos, na sequência dos 3 Takes. O primeiro deles arranca já no dia 5 de maio e conta com a OFFSET a tentar revalidar o título conquistado em 2021. FTW, SAW e Fourteen Esports também fazem parte das equipas com entrada direta no Take inicial, que decorre até dia 7 de maio. Entretanto, através do qualificador fechado, as restantes equipas que compõem o leque de 8 são GTZ Bulls, Velox, Gravity0 e Panthers.