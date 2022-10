Organiza a festa perfeita no teu escritório

À procura de uma forma de desanuviar do trabalho? Uma festa épica no escritório tem o poder de levantar a moral dos colaboradores e espalhar boas energias no ambiente onde todos trabalham. Sim, um dia diferente das 9h às 17h pode mesmo transformar a tua rotina sem graça e motivar-te e aos teus colegas a fazerem mais e melhor.

Se jogares as tuas cartas corretamente e planeares tudo ao detalhe, podes transformar uma festa no escritório num evento de união incrível para todos os intervenientes. Sim, leste bem. Vamos ser sinceros – ninguém realmente se conhece no trabalho. Estamos todos debruçados sobre os computadores, a desempenhar tarefas e à espera que o dia termine… Mas, não tem que ser assim.

Então, preparado/a para organizar a melhor festa de escritório de todos os tempos?Aqui estão algumas dicas para planeares a melhor festa de escritório de todos os tempos!

1. Não ultrapasses o orçamento

Todas as festas de escritório têm um orçamento e é importante que o cumpras para não teres problemas mais tarde. Além disso, o benefício adicional de um orçamento é que ele te dá uma ideia do que podes e não podes fazer na tua festa. Uma boa maneira de garantir que não ultrapassas o orçamento é manter um registro escrito de tudo. Sê organizado e faz uma estimativa exata do que queres gastar em cada item. Se vais comprar um bolo, por exemplo, anota exatamente o quão caro pode ser.

2. Envia os convites

A forma ideal de criar hype em torno da tua festa no escritório é enviar uma newsletter interna ou um e-mail em massa a anunciar o que vai acontecer. Porém, por mais chato que pareça, não precisa ser. Escolhe um template divertido, usa o teu sentido de humor e adiciona gráficos coloridos e letras grandes. (Os GIFs são um bónus). Por fim, imprime alguns flyers e coloca-os pelo escritório para garantir que todos sabem da tua festa.

3. Pede comida e bebidas com antecedência

A diferença entre uma festa bem-sucedida e um flop? A comida e as bebidas. Sem catering, os teus colegas vão embora. Portanto, faz uma lista de quanta comida e quantas bebidas precisarás com base no número de pessoas do teu escritório. Não precisas ter muitas opções de comida. A maioria das pessoas ficará feliz com apenas pizza. O foco deve estar na quantidade. Em relação às bebidas, cria alguns cocktails de assinatura e nomeia-os com piadas internas para que todos soltem algumas gargalhadas ao ver o menu.

4. Transforma a tua festa com um tema

Como organizador/a da festa, precisas esforçar-te para torná-la memorável. Fazer o mínimo é ok, mas por que não ir além para dar aos teus colegas de trabalho um evento que eles lembrarão por muito tempo? Pensa num tema com que todos se relacionem e cria um dress code e decorações personalizadas. Se estiveres sem ideias, podes sempre optar por um tema mais geral como uma festa temática dos anos 80 ou 90. Ou algo clássico como o Grande Gatsby. As opções são infinitas. Mantém os teus colegas de trabalho informados e convida-os a votar na opção que desejam seguir. Cria jogos que encaixem no tema e estreitem relações entre todos.

5. Cria uma playlist icónica

Música má não combina com festa de arromba. Uma boa playlist oferece às pessoas algo que elas podem dançar e curtir. Este é o objetivo. Despende de algum tempo para criares a playlist ideal com base no teu tema e na vibe do escritório. Ao invés de contratar um DJ, convida algum dos teus colegas para ajudar.