Os 3 melhores exercícios para ficar em forma

Mas, presta atenção. Este exercício exige bastante equilíbrio e coordenação motora, aciona também a musculatura do Core (região que abrange o abdómen, a lombar e os músculos estabilizadores da coluna). Com os pés abertos na direção das ancas, dá um passo largo com a perna direita para o lado. Flexiona o joelho ao mesmo tempo que direcionas as ancas para trás. Retorna à posição inicial com a força da planta toda do pé contra o chão. Começa por fazer este exercício sem halteres, apenas com o peso do próprio corpo. Faz dez repetições para cada lado.