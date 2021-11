O erro mais comum é não colocar comida suficiente – e passado uma hora acabar com o pacote de bolachas do colega de mesa. Um sanduíche de frios, por exemplo, não tem a quantidade adequada de micronutrientes suficientes para que o organismo e, principalmente, o teu cérebro continuem a trabalhar numa boa até o fim do expediente. Ao meio dia, a recomendação é ingerir entre 400 e 600 kcal em média – excluindo claro, fatores como género, idade, intensidade física exigida pelo tipo de trabalho, que influenciam esse número. Supera o paladar infantil e lembra-te que está a preparar o almoço de um adulto!

Arroz, pão ou pasta branca são absorvidos rapidamente pelo sistema digestivo, caem na corrente sanguínea em pouco tempo e aumentam a quantidade de açúcar no sangue resultando num pico de energia, seguido de uma queda drástica. Já os carboidratos complexos demoram mais tempo para serem digeridos o que mantém o nível de glicose do organismo em equilíbrio. Opte por as versões integrais das massas e cereais como aveia e quinoa.

Preparar a comida na noite anterior, sair cedinho no dia seguinte e não ter um local adequado para armazenar a marmita é desmotivante. Ninguém merece uma salada de folhas murchas. O mau controlo de temperatura não só prejudica a qualidade nutricional dos alimentos como pode estragar a refeição por completo, e pôr-te em risco de apanhar uma intoxicação alimentar. Investe numa boa marmita térmica (algumas já têm até um espaço próprio para bolsas de gelo) e assim que possas, guarda-a no frigorífico. Não há nada melhor que comida fresca.

