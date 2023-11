O tempo frio chegou! Já lá vão os dias de calor, na praia. É tempo de mudares de guarda-roupa e de agarrares no teu casaco para dares as boas-vindas ao

O tempo frio chegou! Já lá vão os dias de calor, na praia. É tempo de mudares de guarda-roupa e de agarrares no teu casaco para dares as boas-vindas ao inverno . Os que odeiam o calor, seguidores da rotina, amantes da neve, gamers e clubbers? Sabemos que muitos de vocês estavam à espera deste momento. É por isso que quisemos fazer uma lista de todos os eventos obrigatórios para pôr na agenda.

No dia 11 de novembro, o Guilley's Dallas, no Texas (EUA), vai acolher a

No

No dia 11 de novembro , o Guilley's Dallas, no Texas (EUA), vai acolher a Final Nacional da Red Bull Batalla USA 2023 . Os 16 melhores MCs vão tentar levantar o troféu e ganhar um lugar na Final Mundial da Red Bull Batalla, na Colômbia, em dezembro. Quem vai levar o título de campeão e representar os Estados Unidos na Final Mundial?

Após 72 etapas em 25 países diferentes e com águas que variaram dos 28 ºC até aos 8ºC de temperatura, o Red Bull Cliff Diving finalmente celebra o seu 10º aniversário.

A temporada e a World Series do

será a festa do motocross, agora que se aproxima o final da época. Aqui não há pressão e o único objetivo é divertires-te e fazeres parte do ambiente do motocross offroad que se viverá no

está aqui para os fãs do todo-o-terreno. Um fim de semana onde o motocross é o principal protagonista e onde o tempo não importa. Deixamos para trás o stress da competição e a pressão de ganhar contra uma horda de rivais. O fim de semana de

acolhe este formato de música ao vivo, o primeiro do género em Espanha.

aterra pela primeira vez em Espanha em grande, com dois titãs da música espanhola:

O Red Bull SoundClash aterra pela primeira vez em Espanha em grande, com dois titãs da música espanhola: Dellafuente e Morad . Nos dias 12 e 13 de dezembro , em duas sessões diferentes, o Wizink Center de Madrid acolhe este formato de música ao vivo, o primeiro do género em Espanha.

