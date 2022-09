Max Verstappen tem levado a bandeira dos Países Baixos a altos voos no mundo da Fórmula 1 , mas este ano o circuito de Zandvoort teve um sabor ainda mais especial para o piloto da Oracle Red Bull Racing .

Verstappen subiu ao lugar mais alto do pódio no domingo - feito que já tinha alcançado na temporada passada -, mas essa nem foi a conquista mais incrível do fim de semana. Aliás, o triunfo na frente de 105 mil adeptos vestidos de laranja representou muito mais do que 26 pontos e o título mundial cada vez mais perto. Houve lugar para um recorde pessoal: a quarta vitória consecutiva de Max na F1 (depois de França, Hungria e Bélgica).

Ao contrário de 2021, a vitória de Verstappen no domingo foi ligeiramente mais difícil. Apesar de ter partido da pole-position, a corrida complicou depois de um virtual safety car ter encurtado distâncias. Na volta 55 aconteceu um safety car completo, o que tornou o GP num sprint de 11 voltas até à bandeira xadrez.

Verstappen conseguiu superiorizar-se a Lewis Hamilton (Mercedes) no recomeço e acelerou para uma vitória com quatro segundos de distância - o seu 10º triunfo em 15 corridas nesta época viu a vantagem no Mundial aumentar para 109 pontos, a sete corridas do final.

Verstappen superiorizou-se a Hamilton rumo à vitória © Getty Images/Red Bull Content Pool

O quinto lugar de Sergio Pérez (partiu em quinto) deu à Oracle Red Bull Racing um domínio ainda mais assente no Mundial de Construtores. A vantagem para a Ferrari é agora de 135 pontos.

George Russell (Mercedes) igualou o seu melhor resultado da carreira com um segundo lugar. Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio.

Max teve de suar, mas acabou a festejar

Verstappen conseguiu ganhar a pole-position a Charles Leclerc no sábado e essa pequena vantagem foi preponderante para manter a liderança da corrida de domingo na primeira curva. No entanto, enganou-se quem pensou que esta seria uma corrida sem obstáculos.

A dupla da Mercedes colocou-se na luta pela vitória, assim que Verstappen parou nas boxes pela primeira vez, com uma estratégia de mais voltas nos pneus. O virtual safety car provocado por Yuki Tsunoda na volta 44 colocou de novo Verstappen com vantagem, após o neerlandês trocar para pneus duros.

Quando a corrida parecia estar finalizada, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) sofreu um problema mecânico na volta 55, o que levou a um safety car. Verstappen e Russel optaram por pneus macios, mas Hamilton continuou nos médios.

A corrida recomeçou na volta 61 com uma luta entre Verstappen e Hamilton pela liderança. As memórias da época de 2021 começaram a surgir, mas foi de pouca duração, visto que o Red Bull conseguiu superiorizar-se ao Mercedes na reta e acelerou a todo o gás rumo à vitória. 10 voltas depois, Verstappen estava de volta ao pódio para receber o carinho da multidão de adeptos neerlandeses.

Anos diferentes, mas o mesmo resultado para Verstappen em Zandvoort © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Não foi simples. Tivemos de dar tudo durante a corrida inteira", admitiu Verstappen.

"Com os safety car, tomar a decisão certa era sempre uma incógnita, mas correu bem. Assim que voltámos aos pneus macios, retomámos o ritmo forte."

"É sempre especial ganhar o GP em casa. Este ano, tive de trabalhar ainda mais para vencer, então foi um fim de semana incrível. Apoio incrível… tenho orgulho de ser neerlandês."

Tão perto, mas tão longe para a AlphaTauri

Tsunoda e Pierre Gasly ficaram de fora dos lugares dos pontos nos Países Baixos. O francês foi quem sentiu mais frustração entre os dois, após passar 30 das 72 voltas dentro do top10, mas terminar a corrida em 11º. O francês ficou a quatro segundos de conseguir pontuar pelo segundo fim de semana consecutivo. Tsunoda, que tinha sido a estrela no sábado (qualificou-se na nona posição), até esteve grande parte da corrida à frente do colega de equipa, mas problemas na segunda paragem nas boxes complicaram a vida do japonês, que não concluiu a corrida.

Tsunoda voou na qualificação, mas teve azar na corrida © Getty Images/Red Bull Content Pool

A última etapa europeia no calendário

A última etapa europeia de 2022 da F1 acontece no próximo fim de semana, em Monza. Verstappen ainda procura a primeira vitória neste circuito e se a conseguir no domingo dará um passo importante para assegurar a conquista do Mundial de Pilotos.

