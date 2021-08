No maior verão da história do skate, agosto traz consigo mais um evento de topo numa das maiores e mais reconhecíveis capitais do mundo. Prepara-te para desfrutar de um novo formato, novo layout e novas energias com o Red Bull Paris Conquest, competição que decorrerá na praça de Trocadéro, em frente à Torre Eiffel, enquanto parte da Paris Fashion Week.

