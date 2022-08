Um ano, ouro a triplicar! Pedro Pichardo é campeão europeu

continua o seu domínio completo no mundo do triplo salto e somou mais uma medalha de ouro ao já recheado palmarés. Desta feita, o palco foi Munique, mais precisamente nos Campeonatos Europeus de Atletismo.

Um salto de 17,50 metros valeu o ouro para Pedro Pichardo nesta quarta-feira. O fenómeno do triplo salto aqueceu os motores com um salto de 17,05m na primeira tentativa - que até tinha resultado também na vitória - e logo de seguida conseguiu a marca que culminou na conquista da medalha mais cobiçada da final. O terceiro salto foi nulo e Pichardo prescindiu do quarto e do quinto. Visto que passou a ser o último atleta a saltar desde a quarta tentativa, partiu para o último salto (também nulo) já como campeão. O italiano Andrea Dallavalle (17,04m) e o francês Jean-Marc Pontvianne (16,94m) completaram o pódio.