Pedro Pichardo é Campeão Europeu de Triplo Salto

O primeiro salto colocou imediatamente o português na senda do título. Nos subsequentes saltos, Pichardo assinou marcas de 17.08m, 17.06m e 17.12m, todas suficientes para chegar à vitória na Polónia. Alexis Copello, 2º classificado com um salto de 17.04m, e Max Heb, 3º classificado com 17.01m, fecharam o pódio.