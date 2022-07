Pedro Pichardo saltou para o título mundial de triplo salto

é campeão mundial do triplo salto! Um salto de 17,95 metros (a melhor marca mundial do ano) valeu a Pichardo a medalha de ouro, na madrugada de domingo, nos Mundiais de Atletismo, que tiveram lugar em Eugene, nos Estados Unidos.

"Esta medalha é de Portugal. Dedico a vitória ao meu pai [e treinador, Jorge Pichardo], à família, ao clube e ao país, Portugal, que [me] deu a oportunidade para seguir a carreira ao mais alto nível, mas também às Câmaras de Setúbal e de Palmela e ao Pinhal Novo. A toda a minha equipa, à seleção e a Portugal inteiro, agradeço-lhes muito", disse Pichardo, após a conquista no estádio Hayward Field.

"Esta medalha é de Portugal. Dedico a vitória ao meu pai [e treinador, Jorge Pichardo], à família, ao clube e ao país, Portugal, que [me] deu a oportunidade para seguir a carreira ao mais alto nível, mas também às Câmaras de Setúbal e de Palmela e ao Pinhal Novo. A toda a minha equipa, à seleção e a Portugal inteiro, agradeço-lhes muito", disse Pichardo, após a conquista no estádio Hayward Field.

"Esta medalha é de Portugal. Dedico a vitória ao meu pai [e treinador, Jorge Pichardo], à família, ao clube e ao país, Portugal, que [me] deu a oportunidade para seguir a carreira ao mais alto nível, mas também às Câmaras de Setúbal e de Palmela e ao Pinhal Novo. A toda a minha equipa, à seleção e a Portugal inteiro, agradeço-lhes muito", disse Pichardo, após a conquista no estádio Hayward Field.