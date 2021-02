Pedro Pablo Pichardo é o Campeão Português de Triplo Salto em Pista Coberta

Na sua estreia competitiva, o atleta do Sport Lisboa e Benfica somou quatro saltos acima dos 17 metros, depois de abrir com uma marca de 16.24m: 17.11m, 17.26m, 17.33m, 17.31m e 17.36m . Com este 'personal best', Pichardo tornou-se o único europeu a saltar acima dos 17 metros em 2021 e assinou a segunda melhor marca mundial do ano.