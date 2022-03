Peniche volta a ser palco dos melhores surfistas do mundo

, o grande vencedor das edições de 2018 e 2019, é um dos nomes de cartaz para este ano. Kanoa Igarashi, segundo classificado do tour - apenas atrás de Barron Mamiya -, também é um dos destaques em Supertubos. O pódio atual é completado por Seth Moniz. No que toca a portugueses, Vasco Ribeiro (entra como substituto), Frederico Morais e Afonso Antunes (wildcard) vão estar em prova. Por outro lado, Gabriel Medina, Yago Dora, Carlos Muñoz e Liam O’Brien mantêm-se fora de competição por lesão.

Uma das histórias desta prova tem Kelly Slater como protagonista. O veterano de 50 anos comoveu o mundo do surf ao vencer a primeira etapa deste ano, em Pipe Masters, no Havai. Detentor do recorde de mais jovem campeão do mundo (aos 20 anos, em 1992) e de mais velho (com 39 anos, em 2011), Slater voltou a vencer uma etapa seis anos depois. Será que vai conseguir ter sucesso também em Portugal, onde triunfou em 2010?