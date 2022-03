Kanoa Igarashi agarra liderança do ranking mundial de surf em Supertubos

Depois de dois anos sem a elite do surf a competir em Portugal, Peniche voltou a ser palco de uma etapa do Circuito Mundial com o MEO Pro Portugal. Entre os dias 3 e 7, a praia de Supertubos esteve novamente no radar do mapa mundial do surf, pela primeira vez em março e não em outubro. Apesar de um dia de finais com ondas pequenas, Supertubos também fez jus ao nome nesta maratona de surf, principalmente num domingo que jamais será esquecido pelos apaixonados deste desporto.