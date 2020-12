5 playlists e mixes para a Passagem de Ano

2020 foi um ano atípico e sem grandes motivos para celebrações, mas isso não significa que tenhas de o fechar de modo taciturno. Mesmo com todas as restrições e medidas de segurança, é importante lembrares-te de que, se quiseres, a festa vive em ti. E qualquer festa precisa de música!

Seja a solo, com a família ou pessoas mais próximas, podes dançar por aquilo que de bom te espera em 2021. Neste artigo damos-te duas playlists que podes encontrar na conta de Spotify da Red Bull e três mixes de diferentes DJs em diferentes festas para animar o teu réveillon e dia de ano novo.

On The Floor (Eletrónica, Dança)

Nina Kravis @ Red Bull Music Festival Berlin

Uma das mais entusiasmantes e reconhecíveis figuras da música eletrónica contemporânea, Nina Kraviz é uma DJ e produtora dona de muitos talentos e versada em múltiplos estilos. Portadora de um catálogo que vai do techno ao deep house, a artista russa, presença assídua em palcos portugueses, está em contínua ascensão.

The Blessed Madonna @ Movement

Marea Stamper, a.k.a The Blessed Madonna (anteriormente The Black Madonna), começou a carreira a vender mixtapes a partir do carro em raves ilegais. Hoje, é uma das mais respeitadas DJs do mundo, seja enquanto produtora ou em palco, e usa a sua plataforma em prol da defesa dos direitos das mulheres, minorias étnicas e da comunidade LGBTQ.

Juan Atkins @ Le Rafiot

O 'originator' do techno de Detroit, Juan Atkins é um mágico funky da música eletrónica, autor de inúmeros clássicos do género através de 'personas' como Model 500 e Infiniti , o grupo Cybotron e, claro, também em nome próprio. Este set de duas horas no 'Le Rafiot' merece, por isso, a tua escuta.