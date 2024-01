, antes da estreia dos novos episódios em janeiro, York-Peter Klöppel, o Head of Mental Performance no Athlete Performance Center da Red Bull, guia-te passo a passo para identificares e cumprires as tuas resoluções de Ano Novo.

Não é fácil ter a certeza de que escolheste uma resolução de Ano Novo que te fará sentir mais realizado na vida. Para definires um objetivo que esteja verdadeiramente de acordo com o que pretendes alcançar, Klöppel explica que primeiro tens de descobrir quais são as verdadeiras razões por detrás dele. Tens de encontrar o teu "porquê". Depois de ouvires os Siya Kolisi , Sam Sunderland e Justine Dupont , neste primeiro episódio, vais descobrir um exercício para te ajudar a descobrir o teu objetivo.

Por último, independentemente de o resultado ter sido bem sucedido ou não, tenta identificar alguns aspectos que aprendeste com objectivos ou desafios anteriores. Estes aspectos vão ajudar-te a alcançar o sucesso no futuro.

Se for negativo, inverte-o para que se concentre no que queres acrescentar à tua vida e não no que queres tirar. Por exemplo, em vez de quereres comer menos snacks açucarados, podes querer comer mais fruta.

A investigação mostra que as pessoas que escolhem uma mudança de comportamento positiva têm mais probabilidades de a alcançar do que aquelas que pretendem deixar de fazer algo. Por isso, olha para o teu objetivo e identifica se está enquadrado de forma negativa ou positiva.

Não faças de 1 a 100 imediatamente. Para ajudar a manter a tua motivação elevada e não te lesionares se o teu objetivo for físico, começa com o que és capaz de fazer agora e não com o que queres ser daqui a seis meses.

Com a tua resolução, que planos concretos podes pôr em prática para facilitar o seu cumprimento? Sê específico. Por exemplo, podes incluir no teu plano aspectos como locais, equipamento, horários e pessoas?

Depois de pores o plano em ação, não tenhas medo de mudar nada. Estás no controlo do processo e podes adaptá-lo da forma que mais te convém. Podes sempre facilitar o processo e voltar a dificultá-lo mais tarde.

Como o Diretor e CEO da equipa Oracle Red Bull Racing, Christian Horner , nos disse pela primeira vez na Série 1, se encontrares diversão e prazer no que fazes, é muito mais provável que tenhas sucesso. Por isso, com a ajuda de Horner, Stefanos Tsitsipas , Lindsey Vonn e Kate Courtney , neste episódio exploramos algumas das formas como podes incorporar o prazer na tua rotina e tornar a tua Resolução de Ano Novo mais divertida. Aqui tens um resumo rápido de Klöppel.

Temos a certeza de que conheces a sensação - depois de inicialmente atacares uma resolução de Ano Novo com grande energia e concentração, passado pouco tempo, as circunstâncias da vida metem-se no caminho e a motivação para manteres a tua rotina torna-se complicada. Neste episódio, juntamente com os convidados especiais

Temos a certeza de que conheces a sensação - depois de inicialmente atacares uma resolução de Ano Novo com grande energia e concentração, passado pouco tempo, as circunstâncias da vida metem-se no caminho e a motivação para manteres a tua rotina torna-se complicada. Neste episódio, juntamente com os convidados especiais Daniel Dhers , Madars Apse e Daniela Ryf , Klöppel descreve algumas técnicas práticas que podes adotar para te preparares para o inesperado, treinares a tua perseverança e usares uma conversa interna positiva ao longo da tua jornada.

Assume o controlo ativo da tua conversa interna. Estudos demonstraram que fazer um discurso positivo internamente aumenta a tua capacidade de continuar com um processo. Da próxima vez que precisares de motivação adicional, ignora os pensamentos negativos e aumenta o volume do treinador interior que te está a encorajar.

Lembra-te de que não precisas que o teu plano seja perfeito 100% do tempo. Por vezes, não vais conseguir prosseguir com o teu plano e não há problema. Aceita-o e concentra-te na próxima vez.

Abre o teu plano do Episódio 1 e tenta antecipar algumas das coisas que podem correr mal no futuro. O que acontece se estiveres doente durante uma semana? Ou se tiveres problemas de viagem? Se te esqueceres de alguma coisa, como é que podes voltar ao teu plano e começar de novo? Pensar nestes cenários de antemão dar-te-á o conforto e a confiança para continuares.

