Tudo o que deves saber sobre Popping e Locking

Para pegar o jeito do Popping, comece com um golpe básico no antebraço. Você só precisa contrair e relaxar os músculos do antebraço ao ritmo da música. Sejam batidas rápidas ou lentas, para refletir os ritmos que você deseja destacar em sua dança.Aperfeiçoa o Popping aprendendo algumas das noções básicas. No Popping, deves contrair e relaxar os músculos para criar um efeito de pancada ao dançar ao ritmo da música. Podes fazer sucessões rápidas ou movimentos lentos e controlados para dar ênfase a certos ritmos na música.

Para pegares o jeito do Popping, começa com o golpe básico do antebraço

é muito parecido com um golpe de antebraço, exceto que o movimento é feito com os músculos do peito. Puxa o peito rapidamente. Em seguida, relaxa a tensão nos músculos com a mesma velocidade com que os contrais-te. Repite o padrão de acordo com o que precisas na tua coreografia.