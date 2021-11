Por que os atletas profissionais usam a App Strava

Quando se trata de aplicações de fitness, o Strava assume-se como rei supremo. Em dezembro do ano passado, um bilhão de atividades foram carregadas para a plataforma e cerca de um milhão de novos usuários são adicionados a cada 40 dias - números extraordinários para uma aplicação que construiu a sua popularidade ao fornecer a desportistas comuns o tipo de estatísticas de condicionamento físico antes reservadas para atletas profissionais. Porém, desengana-te se achas que os profissionais não estão a bordo. Estes estão, graças à rede cada vez maior do Strava e a uma série de recursos exclusivos que fornecem análises estatísticas, bem como a hipótese de se envolverem com uma comunidade de entusiastas do fitness.

O Strava permite que os atletas acompanhem o seu progresso

Além da análise de treino mais técnica, um dos principais motivos pelos quais os profissionais usam o Strava deve-se ao facto de a App fornecer uma plataforma para registrar as suas sessões. Ao longo de semanas e meses, essas sessões podem ser definidas em relação a metas personalizáveis e o progresso pode ser facilmente rastreado. Há vinte anos atrás, os profissionais usavam diários de treino de capa dura; agora eles usam Strava.

“Uso o Strava para poder comparar alguns treinos pesados”, diz o ultrarunner da Red Bull e vencedor do 101 km CCC, Tom Evans. “Isso mostra-me em que forma estou ao longo do ano e posso ver o meu progresso”

Strava pode ajudar-te a acompanhar as tuas sessões de treino © Leo Francis/Red Bull Content Pool

O triatleta da GB e atleta da Red Bull, Gordon Benson, concorda: “Gosto do fato de que me mostra o meu progresso nas últimas 10 semanas ou mais; Podes ver se houve uma queda nas tuas milhas semanais. Ter um gráfico à tua frente permite que vejas claramente como está a correr. ”

E para outros, como a ciclista profissional Lizzy Banks, a capacidade de monitorizar o progresso que conduziu a algumas melhorias tangíveis nos treinos: “No meu primeiro ano de corrida, os segmentos Strava foram uma ótima maneira de realmente me esforçar. Eu moro em Sheffield, com Peak District à minha porta, então foi divertido tentar estabelecer recordes nas diferentes escaladas, e acabou sendo uma ótima maneira de ficar em forma. ” Embora o seu treino seja um pouco mais estruturado hoje em dia, Banks diz que ocasionalmente ainda incorpora segmentos Strava nas suas sessões “como uma forma de manter o treino divertido e ganhar um pouco de motivação adicional”, antes de acrescentar, “Quem não adora uma coroa?!”.

Strava quebra barreiras entre atletas e amadores

Uma das formar pela qual o Strava ajuda a manter o treino divertido, como Banks menciona, é o fato de permitir que os profissionais interajam com os corredores ou ciclistas do dia a dia. Na bolha do desporto profissional, isso pode trazer algum alívio. “Amadores gravam tempos mais rápidos do que eu o tempo todo!” diz Banks, “E eu acho que é tão bom que eles possam ver os tempos que os profissionais fizeram em certos segmentos e, em seguida, tentar esforçar-se para vencer os seus tempos”.

Amadores podem usar o Strava para enfrentar atletas de elite © Leo Francis/Red Bull Content Pool

A maratonista internacional Aly Dixon concorda que é bom usar segmentos para criar uma competição amigável. “Os amantes de corrida locais adoram quando "roubam" uma das minhas coroas - a minha irmã roubou-me uma na outra semana, e eu deixei-a ficar com ela por um tempo antes de reconquistá-la! Acho que ajuda a motivar os outros a perseguir os meus recordes e, se eu ultrapassar algum dos outros, isso irá dar-lhes algo para se sentirem ainda mais motivados. ”

A App também funciona como uma rede social valiosa, permitindo que os profissionais construam uma comunidade que está genuinamente interessada neles enquanto atletas, como Benson explica: “O Strava é uma ótima plataforma para construir uma comunidade. Com o Instagram, por exemplo, não sabes se alguém está realmente interessado nas complexidades do teu treino ou quer apenas ver as belas foto de algum lugar para o qual viajaste. Com o Strava, é muito mais relevante e os meus seguidores são pessoas que pensam da mesma forma que eu e estão genuinamente interessadas no que faço. ”

Alem disso, permite que atletas como Benson se mantenham atualizados com as práticas de treino das pessoas que ele segue. “Outro bom uso da App para mim é ser capaz de ver o que os amigos da escola ou antigos colegas estão a fazer”, diz ele. “Por exemplo, se vejo que um dos meus amigos está a treinar para algo, posso enviar uma mensagem para eles e dizer:‘Queres ir correr? ’É uma boa maneira de manter o contato.”

O status de atleta profissional requer esforço

Embora forneça uma plataforma partilhada para profissionais e amadores, o status de Pro Atleta do Strava - introduzido em 2012 - também diferencia os profissionais e, para alguns, valida o trabalho que eles fazem. “Acho que o status de Pro é um detalhe muito fixe do Strava , ” diz Banks. “É algo que ganhas com trabalho árduo e ao subir na hierarquia. Acho ótimo para os fãs poderem ver facilmente o que os profissionais estão a fazer e como são os seus treinos”.

Enquanto Evans “nem sabia o que era!”, Dixon acredita que é um bónus adicional para alguns atletas: “A App valida o teu nível de desempenho. ”

O status de atleta profissional também fornece acesso a toda a gama de recursos Premium, incluindo mapas de calor - visualizações de todos os lugares que correste ou percorreste - bem como, uma análise mais aprofundada, incluindo análises detalhadas pós-corrida e o Strava Beacon, uma funcionalidade que rastreia a tua localização em direto para uma maior segurança quando na estrada ou num trilho.

Demasiada informação: os atletas deveriam partilhar todos estes dados?

Profissionais e amadores podem beneficiar dos recursos que o Strava tem para oferecer, mas se as pessoas comuns podem beneficiar ao competir contra os profissionais e, às vezes, emular os seus métodos, certamente outros atletas - rivais - também podem fazê-lo?

“O meu treino funciona para mim e é algo pessoal”, diz Dixon, que não se importa que outros atletas sigam o que faz. “Levei muitos anos para chegar a um ponto onde pudesse fazer treinos deste volume e intensidade, então se alguém quiser tentar e replicar, boa sorte para eles! Os meus concorrentes saberem o que estou a fazer não me fará correr mais rápido ou mais devagar, então fico feliz que todos vejam o que faço. ”

Se não iniciaste sessão no Strava, aconteceu mesmo? © Philipp Schuster for Wings for Life World Run

Evans afirma o mesmo: “Correr é um desporto muito individual e as pessoas respondem de maneira diferente a diferentes tipos de treino. Se os meus concorrentes quiserem copiar os meus treinos, tudo bem para mim. O meu treino parece bem diferente da maioria dos outros ultrarunners. Alem disso, eu não coloco tudo no Strava! ”

Este último ponto é importante: enquanto o Strava dá uma ideia dos métodos de treino dos atletas profissionais, é apenas um vislumbre - quaisquer sessões particularmente detalhadas ou específicas do atleta provavelmente serão mantidas de fora das nossas telas. "Eu não carrego algumas das minhas sessões mais difíceis. ”

Banks também diz que conhece atletas que guardam certas estatísticas para si. “Sei que algumas pessoas optam por ocultar os seus dados de frequência cardíaca e energia”, diz ela, “mas não estou incomodada com o fato de outras pessoas verem o meu treino”. Ela enfatiza o fato de que as sessões de treino - mesmo que todas sejam enviadas para o Strava - são apenas um aspecto da rotina de um atleta. “Ginástica laboral, descanso, alongamento, dieta alimentar, etc. são igualmente importantes”, diz ela. “É impossível obter uma imagem clara do treino de alguém apenas olhando para o seu perfil do Strava.”

Ao contrário da crença popular, - e prepara-te para isto - se não estiver no Strava, pode (ainda assim) ter acontecido! No entanto, o que está no Strava é um benefício óbvio para atletas de elite, fundido o melhor de dois mundos: a análise estatística, claro, mas também uma comunidade de profissionais que podem apoiar e motivar-se uns aos outros na busca pelo sucesso.