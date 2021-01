Precisas de um motivo para dançar este ano? Aqui estão 6

Sim, vemos os melhores dos melhores desempenhos em competições de dança ao mais alto nível, tendo que lidar com a pressão do momento e forçar o corpo para exibir todas as habilidades que adquiriram ao longo de anos de treino. Sim, ficamos maravilhados com bailarinos que são grandes intérpretes, expressando a dedicação à arte através de espetáculos, filmes, videoclipes e outras formas que mostram o talento artístico.