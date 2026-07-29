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Futebol
Guia para iniciantes: as posições no futebol
Já viste um jogo de futebol e ficaste a pensar qual é a função de cada jogador? Desde os guarda-redes que fazem defesas aos avançados que marcam os golos da vitória, explicamos tudo de forma simples.
Em número de praticantes, o futebol é o desporto mais popular do mundo. Com mais de 250 milhões de jogadores distribuídos por cerca de 200 países, muitos começam a treinar logo aos três anos de idade. A estes juntam-se ainda milhares de milhões de adeptos espalhados por todo o planeta.
Parte desta popularidade deve-se ao facto de ser um desporto acessível e económico para começar a praticar. Outros dizem que é fácil de aprender, mas difícil de dominar. À primeira vista, basta saber que os avançados marcam golos e os defesas evitam que a equipa os sofra.
Mas perceber exatamente qual é a função de cada jogador é um pouco mais complexo. Cada equipa de futebol tem 11 jogadores em campo, mas cada posição desempenha um papel específico. Neste guia vamos explicar as funções de cada uma das posições utilizando um dos sistemas táticos mais clássicos: o 4-4-2, composto por quatro defesas, quatro médios e dois avançados. Não vamos abordar conceitos mais avançados, como laterais invertidos, trequartistas, falsos nove, pivôs duplos ou outras variantes táticas utilizadas no futebol moderno.
Também importa referir que, ao contrário do râguebi, onde o número da camisola identifica a posição do jogador, no futebol profissional isso já não acontece. Atualmente, os números são atribuídos ao plantel e nem sempre correspondem à posição em campo. Ainda assim, a numeração tradicional continua a ser uma boa referência para compreender cada função.
01
Guarda-redes
Número tradicional: 1
O guarda-redes é, provavelmente, o jogador mais importante da equipa, sendo a última linha de defesa. Tem como principal missão impedir que a bola entre na baliza, recorrendo a reflexos rápidos, boa capacidade de decisão e excelente posicionamento. Além de defender, também desempenha um papel importante no início das jogadas ofensivas, distribuindo a bola para os colegas após uma defesa ou recuperação.
Normalmente permanece junto da baliza, mas no futebol moderno pode atuar como guarda-redes-líbero, saindo da área para apoiar a defesa e participar na construção do jogo. É o único jogador autorizado a mandar a bola com as mãos, desde que esteja dentro da sua grande área.
Competências principais
- Reflexos rápidos para defender remates.
- Boa tomada de decisão para saber quando sair da baliza ou permanecer na linha.
- Comunicação para organizar a linha defensiva, sobretudo nas bolas paradas.
02
Laterais
Números tradicionais: 2 e 3
Os laterais ocupam os corredores direito e esquerdo da defesa. O jogador do lado esquerdo é o lateral-esquerdo e o do lado direito o lateral-direito. A sua principal missão é travar os extremos adversários, pelo que precisam de grande resistência física, velocidade e capacidade para defender situações de um contra um.
No futebol atual, os laterais também têm um papel ofensivo muito importante. São responsáveis por dar largura ao ataque, apoiar os extremos e fazer cruzamentos para a área. Em sistemas com três defesas centrais, podem assumir funções mais ofensivas e passar a ser conhecidos como alas (wing-backs).
Competências principais
- Resistência para percorrer constantemente todo o corredor.
- Velocidade para acompanhar os extremos adversários.
- Capacidade de cruzamento para criar oportunidades de golo.
03
Defesas-centrais
Números tradicionais: 4 e 5
Os defesas-centrais constituem a base da linha defensiva. A sua função passa por intercetar passes, bloquear remates e vencer os duelos físicos e aéreos com os avançados adversários.
Em sistemas mais antigos existia ainda o líbero, um defesa colocado atrás dos centrais para corrigir qualquer bola que ultrapassasse a linha defensiva. No futebol moderno, além de defender bem, espera-se que os centrais saibam construir jogo desde trás, realizando passes seguros e iniciando ataques.
Competências principais
- Boa leitura de jogo para antecipar jogadas.
- Força física para ganhar duelos.
- Qualidade de passe para iniciar a construção ofensiva.through interceptions and tackles
04
Médio defensivo
Número tradicional: 6
O médio defensivo posiciona-se imediatamente à frente da defesa. Também conhecido como trinco, médio de contenção ou simplesmente "seis", tem como missão proteger os defesas centrais e travar os ataques pelo corredor central. Recupera bolas, faz desarmes, controla o ritmo do jogo e ajuda a ligar a defesa ao ataque. Apesar de nem sempre marcar muitos golos, é uma peça fundamental no equilíbrio da equipa.
Competências principais
- Excelente posicionamento e leitura de jogo.
- Capacidade de pressão e recuperação de bola.
- Força para proteger a posse em zonas congestionadas.
05
Médio-centro
Número tradicional: 8
O médio-centro liga os setores defensivo e ofensivo da equipa. Participa tanto na recuperação da bola como na construção do ataque, ajudando a definir o ritmo do jogo. É uma posição que exige elevada resistência física, inteligência tática, qualidade de passe e disponibilidade para apoiar todas as fases do jogo.
Competências principais
- Visão de jogo para encontrar linhas de passe.
- Precisão no passe.
- Resistência para percorrer grandes distâncias durante todo o jogo.
06
Extremos
Números tradicionais: 7 e 11
Os extremos jogam junto às linhas laterais e são uma das principais armas ofensivas da equipa. A sua missão passa por criar desequilíbrios através do drible, abrir espaços, assistir os colegas e também finalizar jogadas. A velocidade e a capacidade técnica tornam-nos particularmente perigosos no um contra um.
Competências principais
- Velocidade.
- Drible.
- Cruzamentos de qualidade para assistir os avançados.rying to chase you down
07
Médio ofensivo
Número tradicional: 10
O médio ofensivo joga entre o meio-campo e o avançado-centro. Conhecido como o "número 10", é normalmente o jogador mais criativo da equipa. Procura espaços, faz o último passe, desequilibra através do drible e cria oportunidades de golo. Dependendo da estratégia da equipa, pode atuar como organizador de jogo ou como segundo avançado.
Competências principais
- Excelente visão de jogo.
- Elevada qualidade técnica no passe, drible e remate.
- Capacidade para manter a posse de bola sob pressão.
08
Avançado
Número tradicional: 9
O avançado-centro, também conhecido como ponta de lança, é a principal referência ofensiva da equipa. Joga habitualmente perto da área adversária e tem como principal objetivo marcar golos. Além da finalização, deve conseguir segurar a bola, jogar de costas para a baliza e envolver os colegas nas jogadas ofensivas.
Competências principais
- Capacidade para segurar a bola e esperar pelo apoio da equipa.
- Finalização eficaz.
- Velocidade para explorar espaços nas costas da defesa adversária.