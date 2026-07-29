Guia para iniciantes: as posições no futebol

Em número de praticantes, o futebol é o desporto mais popular do mundo. Com mais de 250 milhões de jogadores distribuídos por cerca de 200 países, muitos começam a treinar logo aos três anos de idade. A estes juntam-se ainda milhares de milhões de adeptos espalhados por todo o planeta.

Parte desta popularidade deve-se ao facto de ser um desporto acessível e económico para começar a praticar. Outros dizem que é fácil de aprender, mas difícil de dominar. À primeira vista, basta saber que os avançados marcam golos e os defesas evitam que a equipa os sofra.

Não é preciso ser Ole Werner para perceber o que acontece em campo © Marvin Seibert/Red Bull Content Pool

Mas perceber exatamente qual é a função de cada jogador é um pouco mais complexo. Cada equipa de futebol tem 11 jogadores em campo, mas cada posição desempenha um papel específico. Neste guia vamos explicar as funções de cada uma das posições utilizando um dos sistemas táticos mais clássicos: o 4-4-2, composto por quatro defesas, quatro médios e dois avançados. Não vamos abordar conceitos mais avançados, como laterais invertidos, trequartistas, falsos nove, pivôs duplos ou outras variantes táticas utilizadas no futebol moderno.

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Também importa referir que, ao contrário do râguebi, onde o número da camisola identifica a posição do jogador, no futebol profissional isso já não acontece. Atualmente, os números são atribuídos ao plantel e nem sempre correspondem à posição em campo. Ainda assim, a numeração tradicional continua a ser uma boa referência para compreender cada função.

01 Guarda-redes

O guarda-redes do RB Leipzig, Péter Gulácsi, destaca-se ao defender remates © RB Leipzig

Número tradicional: 1

O guarda-redes é, provavelmente, o jogador mais importante da equipa, sendo a última linha de defesa. Tem como principal missão impedir que a bola entre na baliza, recorrendo a reflexos rápidos, boa capacidade de decisão e excelente posicionamento. Além de defender, também desempenha um papel importante no início das jogadas ofensivas, distribuindo a bola para os colegas após uma defesa ou recuperação.

Normalmente permanece junto da baliza, mas no futebol moderno pode atuar como guarda-redes-líbero, saindo da área para apoiar a defesa e participar na construção do jogo. É o único jogador autorizado a mandar a bola com as mãos, desde que esteja dentro da sua grande área.

Competências principais

Reflexos rápidos para defender remates.

Boa tomada de decisão para saber quando sair da baliza ou permanecer na linha.

Comunicação para organizar a linha defensiva, sobretudo nas bolas paradas.

02 Laterais

Red Bull Bragantino: Juninho Capixaba © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Números tradicionais: 2 e 3

Os laterais ocupam os corredores direito e esquerdo da defesa. O jogador do lado esquerdo é o lateral-esquerdo e o do lado direito o lateral-direito. A sua principal missão é travar os extremos adversários, pelo que precisam de grande resistência física, velocidade e capacidade para defender situações de um contra um.

No futebol atual, os laterais também têm um papel ofensivo muito importante. São responsáveis por dar largura ao ataque, apoiar os extremos e fazer cruzamentos para a área. Em sistemas com três defesas centrais, podem assumir funções mais ofensivas e passar a ser conhecidos como alas (wing-backs).

Competências principais

Resistência para percorrer constantemente todo o corredor.

Velocidade para acompanhar os extremos adversários.

Capacidade de cruzamento para criar oportunidades de golo.

03 Defesas-centrais

El Chadaille Bitshiabu é um jovem defesa-central com um futuro promissor © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Números tradicionais: 4 e 5

Os defesas-centrais constituem a base da linha defensiva. A sua função passa por intercetar passes, bloquear remates e vencer os duelos físicos e aéreos com os avançados adversários.

Em sistemas mais antigos existia ainda o líbero, um defesa colocado atrás dos centrais para corrigir qualquer bola que ultrapassasse a linha defensiva. No futebol moderno, além de defender bem, espera-se que os centrais saibam construir jogo desde trás, realizando passes seguros e iniciando ataques.

Competências principais

Boa leitura de jogo para antecipar jogadas.

Força física para ganhar duelos.

Qualidade de passe para iniciar a construção ofensiva.through interceptions and tackles

04 Médio defensivo

A austríaca Sarah Zadrazil joga como médio defensivo no Bayern Munique © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Número tradicional: 6

O médio defensivo posiciona-se imediatamente à frente da defesa. Também conhecido como trinco, médio de contenção ou simplesmente "seis", tem como missão proteger os defesas centrais e travar os ataques pelo corredor central. Recupera bolas, faz desarmes, controla o ritmo do jogo e ajuda a ligar a defesa ao ataque. Apesar de nem sempre marcar muitos golos, é uma peça fundamental no equilíbrio da equipa.

Competências principais

Excelente posicionamento e leitura de jogo.

Capacidade de pressão e recuperação de bola.

Força para proteger a posse em zonas congestionadas.

05 Médio-centro

Dominik Szoboszlai, atualmente no Liverpool FC, é um médio versátil © Jasmin Walter/GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Número tradicional: 8

O médio-centro liga os setores defensivo e ofensivo da equipa. Participa tanto na recuperação da bola como na construção do ataque, ajudando a definir o ritmo do jogo. É uma posição que exige elevada resistência física, inteligência tática, qualidade de passe e disponibilidade para apoiar todas as fases do jogo.

Competências principais

Visão de jogo para encontrar linhas de passe.

Precisão no passe.

Resistência para percorrer grandes distâncias durante todo o jogo.

06 Extremos

Kika Nazareth, atualmente no Barcelona como extremo esquerdo © Hugo Silva

Números tradicionais: 7 e 11

Os extremos jogam junto às linhas laterais e são uma das principais armas ofensivas da equipa. A sua missão passa por criar desequilíbrios através do drible, abrir espaços, assistir os colegas e também finalizar jogadas. A velocidade e a capacidade técnica tornam-nos particularmente perigosos no um contra um.

Competências principais

Velocidade.

Drible.

Cruzamentos de qualidade para assistir os avançados.rying to chase you down

07 Médio ofensivo

O Xavi Simons, uma das maiores estrelas do futebol holandês © RB Leipzig

Número tradicional: 10

O médio ofensivo joga entre o meio-campo e o avançado-centro. Conhecido como o "número 10", é normalmente o jogador mais criativo da equipa. Procura espaços, faz o último passe, desequilibra através do drible e cria oportunidades de golo. Dependendo da estratégia da equipa, pode atuar como organizador de jogo ou como segundo avançado.

Competências principais

Excelente visão de jogo.

Elevada qualidade técnica no passe, drible e remate.

Capacidade para manter a posse de bola sob pressão.

08 Avançado

A Trinity Rodman é uma das avançadas mais empolgantes do futebol feminino © Matthew Stith/Red Bull Content Pool

Número tradicional: 9

O avançado-centro, também conhecido como ponta de lança, é a principal referência ofensiva da equipa. Joga habitualmente perto da área adversária e tem como principal objetivo marcar golos. Além da finalização, deve conseguir segurar a bola, jogar de costas para a baliza e envolver os colegas nas jogadas ofensivas.

Competências principais

Capacidade para segurar a bola e esperar pelo apoio da equipa.

Finalização eficaz.

Velocidade para explorar espaços nas costas da defesa adversária.