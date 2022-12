Os melhores presentes de Natal para o amigo desportista

Há uma razão para os pugilistas saltarem à corda. É uma ótima forma de fazer exercício que dá agilidade, fôlego e resistência como poucas outras coisas. Para teres uma ideia, saltar à corda durante dez minutos é o equivalente a correr uma milha em oito minutos. Por isso, qualquer amante do fitness que se preze deve ter uma no saco do ginásio. Esta corda da Everlast tem um preço em conta e é robusta, tendo punhos com pesos para que sintas mesmo os músculos a arder. É, literalmente,