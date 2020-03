Os alimentos que deves incluir na dieta para seres mais produtivo

Alimentos e produtividade no trabalho têm uma ligação muito direta. Seguindo uma enorme lista de especialistas na área, uma dieta rica, saudável e equilibrada não só evita o aparecimento de doenças, mas também reduz os níveis de stress , melhora a memória e o desempenho e fornece energia suficiente para executar as tarefas necessárias, durante todo o dia. Um hábito que beneficia a saúde, mas também aumenta a produtividade , diminui as taxas de absentismo e evita aquela sensação de letargia e sonolência que prevalece ao final do dia.