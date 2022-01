Estás preparado/a para o teu primeiro dia de trabalho?

O primeiro dia num novo emprego é sempre intimidante. Novos colegas, novas responsabilidades, novos superiores.... Enfim, um novo ambiente ao qual tens que te adaptar o mais rápido possível para que a empresa saiba o teu valor. No entanto, a pressão e os nervos às vezes podem afetar o teu desempenho, verdade? Nada temas. Sejas um recém-licenciado ou um especialista na área, é importante deixar todas as preocupações de lado e estabelecer uma estratégia para causar uma boa primeira impressão. Como? Nós revelamos-te quais os passos a seguir para ultrapassar com sucesso o teu primeiro dia de trabalho, abaixo.

Pontualidade e indumentária

A primeira impressão é fundamental © Creative Commons

Quando souberes a morada exata do teu novo emprego, escolhe e memoriza a rota mais confortável e rápida para chegares lá. Além de calculares o tempo que levarás a chegar lá , os especialistas recomendam que chegues 15 minutos antes do horário de entrada imposto. Desta forma, se surgir um imprevisto, irás chegar a tempo na mesma. Chegar ao trabalho com antecedência mostrará aos teus superiores que tens vontade de começar e aprender .

Por outro lado, o look escolhido para o primeiro dia também é essencial . “A tua imagem pessoal também é um aspecto importante a ter em consideração. Pergunta ao teu chefe qual é o dress code na empresa. Podes fazê-lo tanto na entrevista como após receberes a oferta de emprego”, recomenda a Hays, uma empresa estrangeira líder no setor de recrutamento.

Formar laços

A relação com os colegas tem uma grande influência no espaço laboral © Creative Commons

O relacionamento com os colegas é um dos fatores mais importantes para estar à vontade em qualquer trabalho. Logo, assim que chegares ao escritório, deves apresentar-te a cada pessoa com quem divides o espaço. Além disso, deves ainda oferecer a tua ajuda a quem precisa. Esta é a fórmula mágica de cortesia. Pensa connosco, se te dirigires sempre aos teus colegas e superiores com um sorriso , isso criará uma atmosfera de entusiasmo e positivismo à tua volta. Lembra-te: A maioria dos teus colegas lembrar-se-á de ti pela tua atitude e personalidade , e não pela forma como desempenhas as tuas tarefas.

Presta muita atenção

É normal que no primeiro dia de trabalho, os teus superiores te expliquem o funcionamento da empresa e o teu papel dentro dela . O mais importante é que prestes muita atenção e mostres interesse e pró-atividade . Se em algum momento te perderes em algum detalhe, não hesites em perguntar, para que mostres curiosidade e predisposição para fazer bem as tarefas que te forem atribuídas. Usa um caderno para anotar todas as instruções e certifica-te de que as tens sempre à mão e as podes consultar se necessário.

Evita distrações

Evita navegar nas tuas redes sociais durante o horário de trabalho © Creative Commons

Na era da tecnologia, poucas pessoas deixam de lado o telemóvel ou as redes sociais durante o horário de trabalho. No entanto, no primeiro dia os especialistas recomendam que o evites . Este conselho aplica-se também aos equipamentos e materiais da empresa . “ Observa como funcionam as coisas no escritório, com quem podes comer, se podes levar marmita, etc. Além disso, tenta capturar o ambiente e adaptar-te a ele. No geral, evita dizer piadas até ganhares um pouco mais de confiança

Mente aberta

“Acabas de conseguir um novo emprego e precisas começar com a mente aberta. Não compares os teus novos colegas de trabalho com os antigos, nem os julgue com antecedência. Procura absorver tudo e aproveita cada oportunidade para aprender algo novo”, recomenda a Page Personnel, uma consultora de recrutamento e trabalho temporário. Isto é fundamental para que te adaptes adequadamente a um novo ambiente e, assim, aumentes os teus níveis de produtividade o mais rápido possível.