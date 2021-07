O projeto feito à medida para vencer o Red Bull Campus Clutch

. Estes são os jogadores que querem ver a bandeira de Portugal hasteada no final da primeira edição do maior torneio universitário de VALORANT do mundo. Quem falar com eles verá que este desejo não é apenas um produto de ambição desmedida, mas sim de um conjunto de jogadores com consciência do seu valor e trabalho a condizer, unido por uma cola na forma do treinador,

Antigo coach da equipa de VALORANT da B7 Warriors, atualmente a representar SAW, Sef lidera a equipa cujo nome, Project S, é não mais do que um diminutivo de 'Projeto do Sef', uma designação adotada na fase inicial da equipa que acabou por ficar.

"O coração do projeto nunca fui eu, mas sim o Bati e o LionClaw", conta. "Entre eles, falaram que seria interessante fazer uma equipa para o Red Bull Campus Clutch e aí contactaram-me. Pedi-lhes 'passem-me uma lista de jogadores estudantes e logo vemos quais são as melhores hipóteses para uma equipa'. A base partiu sempre deles.»

LionClaw era o único jogador com que Sef estava verdadeiramente familiarizado. Ambos trabalharam juntos na equipa da B7 Warriors, até que acabaram por se afastar do projeto por motivos distintos. As memórias de uma boa relação de trabalho levaram LionClaw a lembrar-se do nome do treinador, residente em Andorra, para conduzir o projeto.

Feita a abordagem inicial, Sef assumiu a liderança e começou a trabalhar com o objetivo de montar a melhor equipa possível. "Depois de perceber o que queria, já entrei mais num sentido de... OK, agora sou eu quem manda, por assim dizer. Depois de termos a lista dos jogadores disponíveis, falámos entre os três e escolhemos."

Ao início, a seleção não foi fácil. JannyXD, da For The Win Esports, e silenttt, da EGN Esports, integraram a equipa, mas faltava um quinto membro. "O quinto jogador que entrou foi o k1zpawn, que sempre foi um nome que esteve nos primeiros da lista mas que, por não ter demasiado tempo, eu dizia sempre que não, que não queria o k1zpawn porque ele não tinha tempo para jogar", explica o treinador. "Não me adianta ter um jogador bom que não tem tempo para jogar."

Algures pelo caminho, o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem e o quinteto ficou mesmo fechado com k1zpawn. "Ao final ele conseguiu organizar-se, arranjar tempo e nós decidimos que, se o k1zpawn tem tempo, é com ele que queremos jogar", lembra Sef, sublinhando que tempo sempre foi o critério principal na hora da seleção. "Sempre acreditei, e os rapazes também, na minha capacidade de poder ajudar um jogador a superar as suas dificuldades e atingir o nível desejado."

Com a equipa fechada, começou o trabalho e os processos de adaptação inerentes ao nascimento de qualquer nova equipa. "Fiquei impressionado com a facilidade que tivemos [em nos entrosar]. Claro que eu era novo para todos, menos para o Lion, mas entre eles já se conheciam mais ou menos e isso facilitou um pouco a parte da integração social da equipa", explica.

Ser uma figura nova para a maior parte dos jogadores não foi um problema para Sef, que sublinha o respeito como algo presente desde o começo do projeto e uma das chaves do sucesso da equipa. "Os rapazes respeitaram-me desde início, mesmo os que não me conheciam tiveram um respeito enorme por mim, confiaram imenso em mim e rapidamente nos tornámos muito amigos uns dos outros. Não foi preciso muito tempo."

"Trabalhar as pessoas com esse nível de confiança e proximidade é bastante fácil. Tivemos alguns dias que foram dedicados a jogadores que estavam a desempenhar roles diferentes. Claro que algumas pessoas, como o Janny, tiveram a sorte de desempenhar o mesmo role que têm nas suas equipas, mas houve algumas alterações. Essas pessoas precisaram de alguns dias a mais, mas conseguimos atingir o que queríamos", conta sobre os primeiros dias da equipa.

Todos acreditavam que os qualificadores abertos teriam de ser uma mera formalidade tendo em conta o valor individual de cada um dos membros da equipa. As expectativas não foram defraudadas: Project S passearam até à final do

Foi a partir daqui que aumentaram as horas de trabalho, treinando nos momentos em que os jogadores não o faziam com as suas respetivas equipas.

"Estas últimas duas semanas são o exemplo perfeito da vontade que os jogadores têm de ganhar isto", conta o 'coach'. "Eles estão a jogar comigo durante seis e sete horas por dia. Jogamos de manhã, de tarde eles estão a jogar com as suas respetivas equipas e de noite estão a jogar comigo outra vez. Os rapazes têm jogado 12 a 14 horas por dia. Isso é o exemplo perfeito da vontade que temos de ganhar isto e da motivação que os jogadores têm."

A equipa não tem deixado nada ao acaso. Com o conhecimento das finalistas, Project S dedicaram tempo a estudar outras regiões e ver o que estão a preparar. Considera que não o fazer seria um desperdício de informação, que qualquer equipa com ganas de vencer "tem de aproveitar todos os recursos que tem". Mas, se esta ideia está bem presente na mente de Sef e da equipa, também a noção de que não basta olhar para as qualidades, defeitos e feitos das demais equipas se não se lima as próprias arestas.

A equipa não tem deixado nada ao acaso. Com o conhecimento das finalistas, Project S dedicaram tempo a estudar outras regiões e ver o que estão a preparar. Considera que não o fazer seria um desperdício de informação, que qualquer equipa com ganas de vencer "tem de aproveitar todos os recursos que tem". Mas, se esta ideia está bem presente na mente de Sef e da equipa, também a noção de que não basta olhar para as qualidades, defeitos e feitos das demais equipas se não se lima as próprias arestas.

A equipa não tem deixado nada ao acaso. Com o conhecimento das finalistas, Project S dedicaram tempo a estudar outras regiões e ver o que estão a preparar. Considera que não o fazer seria um desperdício de informação, que qualquer equipa com ganas de vencer "tem de aproveitar todos os recursos que tem". Mas, se esta ideia está bem presente na mente de Sef e da equipa, também a noção de que não basta olhar para as qualidades, defeitos e feitos das demais equipas se não se lima as próprias arestas.