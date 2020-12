A Red Bull KTM Factory Racing está a contar os dias para o Rally Dakar 2021 com planos de reconquista em mente. A equipa viu a vitória de uma 19ª corrida de mota consecutiva ser-lhe negada há 11 meses atrás na Arábia Saudita e, desde então, tem estado focada em reclamar a coroa do Dakar e desenvolver uma nova KTM 450 de Rally.

Com a rota do segundo Dakar na Arábia Saudita já revelada, as a equipa entrou em modo 'overdrive' no que toca a preparativos. Sabemos que os pilotos vão ser recebidos no Médio Oriente com 4,800km de percurso distribuídos por 12 especiais. A primeira destas será a 3 de janeiro de 2021, a última 12 dias depois, em Jeddah, a 15 de janeiro.

"No primeiro dia sabes que as coisas vão ser duras", diz o antigo campeão Matthias Walkner. "Mas é o único sítio do mundo em que queres estar. É como escalar uma montanha, precisas de dar todos os passos antes de poderes desfrutar da chegada ao cume."

A temporada de 2020 foi curta, por isso a elite do todo o terreno está em busca de começar o ano de 2021 da melhor maneira possível: com uma vitória no Rally Dakar. Entre este grupo de pilotos destemidos está o trio da Red Bull KTM Factory Racing Toby Price , Sam Sunderland e Matthias Walkner .

Toby Price não perdeu tempo nenhum no que toca a atingir estatuto lendário no Dakar, terminando todas as suas cinco participações no pódio: duas delas no primeiro lugar, três no terceiro. A sua vitória em 2019 é talvez uma das mais surpreendentes histórias dos últimos anos de Dakar: o australiano venceu apesar de ter competido a grande maioria do rally com um osso partido na mão. Determinado como sempre, Price tem pódio em vista em 2021.

"Até agora ou terminei em primeiro ou em terceiro, por isso ou volto para casa com um troféu grande ou com um troféu pequeno", diz Price. "Esperemos que as coisas se mantenham no sistema em que têm estado. Terminei o último em terceiro, por isso o próximo vai ser uma vitória!"

A nova máquina de Toby Price © Marcin Kin/Red Bull Content Pool 01 / 04

Sam Sunderland arrancou bem no primeiro Dakar na Arábia Saudita, conquistando uma vitória logo nas primeiras especiais. Infelizmente, um despiste na quinta etapa terminou a sua campanha pelo segundo título do Dakar da carreira. O primeiro e único piloto de motas a conquistar um Dakar, em 2017, Sunderland quer testar-se novamente em terreno saudita no próximo mês.

"Quando saboreias a vitória o teu único objetivo passa a ser tentar replicar o feito", admite Sam. "Vou para lá com vitória em mente, mas também quero fazer de tudo para garantir que chego à meta e me mantenho a salvo. Sentia-me muito bem durante o último Dakar. Estava a desfrutar do terreno e sentia-me confiante com a velocidade, mas tive um pequeno problema."

As coisas vão ser duras Matthias Walkner Rally Raid Bike Matthias Walkner não deixou que nada o prevenisse de treinar muito este ano e está preparado para chegar ao Dakar em grande condição. Esta estadia na Arábia Saudita será diferente da de 2020, ano em que o austríaco ainda recuperava de uma lesão. Isso não o impediu de terminar num impressionante top cinco, mas o vencedor do Dakar de 2018 e campeão mundial de Cross-Country Rally de 2015 quer ver a bandeira austríaca a voar bem alto na corrida mais dura do mundo. "Estou a trabalhar rumo ao objetivo de levar a KTM de volta ao primeiro lugar do Dakar", refere Walkner. "Ainda estamos super, super esfomeados para trazer a vitória para casa."

A partilhar o bivouac com os três antigos campeões estará o rookie Daniel Sanders . O 'rider' do programa de júniores da KTM Factory Racing não podia pedir melhor companhia para a sua estreia na competição.