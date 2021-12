A elite do rally candidata a conquistar o desafiante Dakar 2022

Dakar Rally Learn the story of this incredible annual event, …

As histórias que precisas de saber antes do Rally … Com quase 300 participantes e 7,500kms, é …

A Audi Sport procura ser a primeira a vencer o Dakar a usar um sistema de transmissão elétrico combinado com um conversor de energia eficiente. "Um projeto muito desafiante", nas palavras de Sainz. O vencedor do Dakar em três ocasiões revelou estar "muito orgulhoso por estar envolvido. O nosso objetivo é claro, precisamos de tentar ganhar desde logo."

A Audi Sport procura ser a primeira a vencer o Dakar a usar um sistema de transmissão elétrico combinado com um conversor de energia eficiente. "Um projeto muito desafiante", nas palavras de Sainz. O vencedor do Dakar em três ocasiões revelou estar "muito orgulhoso por estar envolvido. O nosso objetivo é claro, precisamos de tentar ganhar desde logo."

A Audi Sport procura ser a primeira a vencer o Dakar a usar um sistema de transmissão elétrico combinado com um conversor de energia eficiente. "Um projeto muito desafiante", nas palavras de Sainz. O vencedor do Dakar em três ocasiões revelou estar "muito orgulhoso por estar envolvido. O nosso objetivo é claro, precisamos de tentar ganhar desde logo."

(África do Sul). A conduzir o novo modelo Toyota Hilux T1+, Al Attiyah quer conquistar a prova pela quarta vez e ser o primeiro piloto do Médio Oriente a ganhar o rally na região natal.

, nove vezes campeão mundial do WRC. Com duas presenças no pódio, o francês estará ao volante do BRX Hunter da Prodrive com o novo copiloto Fabian Lurquin.

"Estamos em melhor forma do que no ano passado, então o nosso objetivo é ser competitivos em todos os níveis", realçou Loeb.

"Estamos em melhor forma do que no ano passado, então o nosso objetivo é ser competitivos em todos os níveis", realçou Loeb.

"Estamos em melhor forma do que no ano passado, então o nosso objetivo é ser competitivos em todos os níveis", realçou Loeb.

Sébastien Loeb parte em busca do primeiro título no Dakar em 2022