Dakar Rally 2023 The 2023 Dakar Rally promises to be another epic rally-raid adventure over the Saudi Arabian sand dunes

Carlos Sainz perdeu a liderança na categoria dos carros. O espanhol até arrancou bem, a lutar pelo pódio no início da especial até o quilómetro 213. Nesse ponto do percurso, Sainz e o seu navegador Lucas Cruz foram obrigados a parar para solucionar uma falha na suspensão traseira esquerda. Um problema que custou 45 minutos. Felizmente, o Audi RS Q e-tron E2 ainda está na corrida, mas as suas esperanças de subir ao topo do pódio final estão a diminuir. Ainda assim, a equipa Audi Sport ainda conta com um piloto no Top 3: Stéphane Peterhansel, terceiro da geral. “Perdemos quase uma hora a tratar de uma falha na suspensão traseira esquerda. Estamos longe do líder, mas ainda há um longo caminho a percorrer”, disse Sainz.