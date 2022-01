Como o Rally Dakar leva a fotografia de desportos de ação aos limites

Timing. Nenhum fotógrafo chega à excelência sem ter um bom timing: tens de escolher os teus momentos e aproveitar as oportunidades, tanto quando tiras a foto, como através da forma com que lidas com o que vais fotografar. Ser capaz de escolher o momento perfeito leva anos de prática e uma preparação diligente.

Tenho estado a aumentar a minha experiência ao longo dos anos e mesmo agora ainda encontro algo novo em cada trabalho. Construir as tuas capacidades é um processo longo e é aprimorado ao longo dos anos. Mas aprendi muito cedo que o mais importante para qualquer fotógrafo é ter um bom relacionamento com o cliente - isso está no topo da lista.

A trabalhar com a equipa na Red Bull, aprendi que é importante saber o que eles gostam e não gostam, e quando podes falar com eles. O atleta está a lidar com muita pressão e a última coisa que queres fazer é adicionar-lhe ainda mais. Eles não podem estar menos do que 100 por cento concentrados. Aprendes a ser muito discreto e a captar os momentos certos, muitas vezes sem eles sequer saberem que estás por perto.

