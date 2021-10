Se és do freestyle, mais cedo ou mais tarde tentarás improvisar algumas rimas. Embora os melhores MCs façam com que pareça fácil, na verdade não é.

Um MC não nasce MC, torna-se num. Portanto, se as tuas primeiras rimas não rimam, não há problema.

No rap improvisado, as rimas são importantes, mas o primeiro passo é habituares-te ao improviso. Portanto, não tenhas medo de cuspir o que quer que te venha à cabeça, sem julgamentos.

Vamos lá, nem todas as rimas vão sair bem nem tudo aquilo que vais dizer será digno de batalha. O importante é que, aconteça o que acontecer, não fiques em branco nem percas o ritmo.

Diz coisas estúpidas e tira esse peso logo no início.

Se precisas de inspiração, deixamos-te aqui o replay da Final Brasileira do

3. Use o teu ambiente

Incluir elementos do ambiente é a prova mais forte de que estás a improvisar. Além disso, o público adora.

Como se prepara para uma batalha de freestyle? Nenhum MC irá confessar, mas ninguém será capaz de atirar a primeira pedra se tiveres preparado algumas rimas com antecedência.

Se queres ver como os MCs vão para as batalhas, assiste abaixo a um dos encontros mais épicos entre Dtoke x Arkano durante os quartos de final da Final Internacional do Red Bull Batalla de los Gallos 2015.

Dtoke vs Arkano

Claro, no início vais estar inclinado para uma base de palavras na qual possas improvisar confortavelmente, mas nunca é cedo demais para aprender a te adaptares a diferentes bases e ritmos.

Só assim serás capaz de identificar os teus pontos fracos, sejam rimas, fluência, piadas, etc.

Também podes fazer o download da aplicação oficial do Red Bull Francamente para treinares, gravar e partilhar os teus freestyles.

