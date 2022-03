Os recordes mais espetaculares na história da Fórmula 1

está prestes a começar a defesa do trono, conquistado pela primeira vez na carreira em 2021. O Grande Prémio do Bahrain, no dia 20 de Março, abre as hostes para um ano que promete voltar a ser eletrizante até ao fim. Tens aqui alguns dos recordes mais espetaculares na história da F1 para abrires o apetite até aos carros começarem a fazer barulho na pista.

A 24 de fevereiro de 2021, no Circuito das Américas, a F1 bateu um novo recorde: o maior número de espectadores que assistiram a um GP. A anterior marca era de 351 mil pessoas no Reino Unido, em 2019. Ora, no Texas estavam quase 400 mil a ver o melhor do desporto motorizado.