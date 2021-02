Recordes marcam vitórias de Iffland e Hunt nos Açores

Mais uma vez, Gary Hunt e Rhiannan Iffland . Os campeões em título venceram o Red Bull Cliff Diving Açores e aumentaram o seu domínio na classificação geral do Circuito Mundial. Para Iffland, esta foi a quarta vitória consecutiva em quatro eventos esta temporada, um novo recorde na categoria feminina. Hunt, por sua vez, teve de estar no seu melhor para derrotar um valente Jonathan Paredes , que bateu um recorde que há muito perdurava ao somar seis notas 10 ao longo do fim de semana. O próprio Red Bull Cliff Diving quebrou um recorde nos últimos dias: esta foi a oitava vez consecutiva que a competição se realizou no Ilhéu de Vila Franca do Campo, o que faz da etapa portuguesa a mais antiga do circuito.