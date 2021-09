Para muitos de nós, ter um impacto positivo no meio ambiente é uma prioridade, por isso reciclamos, poupamos água entre outras coisas, mas a realidade é que ainda são poucas as pessoas que se arriscam a inovar e melhorar o mundo.

Os dados mostram que os jovens, em particular, estão determinados a enfrentar este desafio, ajudados pelo facto de serem nativos digitais. De acordo com um estudo realizado pela empresa Statista, 50% dos adultos nos Estados Unidos acredita que as novas tecnologias podem resolver o problema do aquecimento global.

O primeiro passo para passar da teoria para a prática e realmente impulsionar a mudança, envolve o desenvolvimento de ideias. E para as propostas te comecem a surgir, nada melhor do que te focares num tema pelo qual és apaixonado.

As Nações Unidas estão comprometidas com o Projeto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU enfatiza que vivemos em uma época de “imensos desafios”, mas também de “imensas oportunidades” graças à tecnologia. Este ano, muitos dos participantes do Red Bull Basement, um programa que permite aos alunos mais inovadores colocar suas ideias em prática usando a tecnologia, foram inspirados por oito categorias baseadas nos objetivos das Nações Unidas. Continue lendo porque esses tópicos também podem servir de inspiração para você.

Vê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, por exemplo. A ONU realça que vivemos numa época de “imensos desafios”, mas também de “imensas oportunidades” graças a fatores como os avanços tecnológicos. Este ano, muitos dos participantes do Red Bull Basement , um programa que capacita alunos inovadores a dar o pontapé de saída às suas ideias usando a tecnologia, estão a inspirar-se em oito categorias que têm como base as metas da ONU. Esses tópicos também te podem inspirar.

Encontrar e aproveitar as oportunidades de carreira pode mudar a tua vida, e com a ONU a relatar que, apesar da recuperação económica ser uma realidade, muitos países não irão atingir os níveis anteriores a 2020 no próximos ano ou mais, este tópico é especialmente importante. Nesta categoria as soluções são ilimitadas, desde aplicações de emprego e ferramentas para entrevistas até a encontrar formas de facilitar o acesso de todos a oportunidades de emprego.

