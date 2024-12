Não é todos os dias que a apresentação de uma startup leva o público às lágrimas. Mas quando o nome de Aldrin 'Soj' Sojourner Gamayon foi anunciado como o vencedor da Final Mundial do Red Bull Basement 2024 , em Tóquio , foi difícil para os colegas inovadores, mentores e até mesmo para o júri conterem a emoção.

Nascido nas Filipinas, Soj criou uma aplicação com IA (Inteligência Artificial) que pode alertar os agricultores sobre ameaças às plantações e ajudá-los a gerir os riscos. O AgriConnect foi inspirado nas suas conversas com 80 agricultores — incluindo o seu próprio tio — que enfrentam dificuldades para fornecer o alimento básico do país, o arroz. A aplicação já ultrapassou as 3.600 inscrições nas Filipinas.

Soj apresenta o projeto vencedor no palco da Final Mundial © Suguru Saito / Red Bull Content Pool

"Isto é uma loucura! Isto significa muito", disse Soj ao receber o troféu da competição que capacita estudantes de todo o mundo a desenvolverem ideias que geram impactos positivos com o uso da tecnologia. "Estou a fazer isto pelos agricultores filipinos. Estou a fazer isto pelos meus tios, que têm trabalhado muito para tentar pagar as contas. E espero que isto tenha um impacto não apenas nas Filipinas, mas no mundo."

A jornada de Soj começou quando se inscreveu na competição, enviando a sua ideia com a ajuda do Red Bull Basement Chatbot , que foi alimentado com IA habilitada pelos parceiros do evento, a Microsoft e a AMD . Soj é estudante de Gestão de Tecnologia da Comunicação na Manila University e acabou de fazer um estágio em Singapura.

Mentoria durante o Red Bull Basement 2024 em Tóquio © Keisuke Kato / Red Bull Content Pool

O Red Bull Basement 2024 recebeu mais de 110 mil ideias inovadoras, e os 40 campeões nacionais foram para a grande final no Japão. O Brasil foi representado por Beatriz de Souza e Yuri Toledo , que venceram a Final Nacional com B.I.A., uma inteligência artificial formatada que procura revolucionar a inclusão sócio-educacional.

Em Tóquio , os inovadores fizeram três dias de workshops , palestras e mentoria antes de mostrarem os seus projetos. Os 10 melhores foram apresentados ao júri global formado por Molly Carlson , atleta e empresária da Red Bull, Ryan Sagare , da AMD, Letizia Royo-Villanova , da Plug and Play, Jun Yuh , criador educacional e empresário, e Hans Yang , chefe da Microsoft for Startups.

O júri: Carlson, Sagare, Royo-Villanova, Yuh e Yang © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

"Vou realmente tentar estabelecer mais parcerias nas Filipinas. Acho que isso é muito importante para as próximas etapas da minha startup", explicou Soj . "Ganhar é ótimo, é incrível. Mas agora tenho uma responsabilidade maior pela frente. Está a tornar-se real. E eu estou preparado para isso."

Como prémio, Soj vai passar três semanas, com todas as despesas pagas, na Califórnia, nos EUA, num programa imersivo que oferece recursos, networking e orientação com líderes de tecnologia e capital de risco no centro tecnológico e Silicon Valley.

