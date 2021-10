Red Bull Basement: A seleção dos projetos

Entre os inscritos, houve uma app que visa melhorar a vida social dos universitários e permite que estes se conectem com pessoas da sua Universidade com mais facilidade; a criação de barragens urbanas como uma forma de produzir energia a partir da água da chuva das grandes metrópoles como Nova York ou Londres; um e-commerce de baixo custo para gestores de clubes desportivos, onde os responsáveis podem ter acesso a um pacote de gestão exclusivo e conversar com grandes referências no mundo do desporto; um projeto sobre como dar nova vida às borras do café para solucionar o desperdício de matéria orgânica e minimizar o impacto do aquecimento global e outras quantas ideias que envolvem tecnologia, energia, sustentabilidade e outros tantos temas.

