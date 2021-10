está de volta! Com este projeto internacional, queremos mais uma vez inspirar e orientar os alunos e dar-lhes asas com workshops e programas de mentoria conduzidos por especialistas.

Começamos pelo mais importante: precisas de conhecer o teu público. O teu discurso para investidores não é o mesmo que para clientes, funcionários ou - no caso do Red Bull Basement - um júri. É hora de arregaçar as mangas. Descobre com quem precisas falar e descobre quem são e o que fazem, por exemplo, no LinkedIn. Que conhecimento já têm dos assuntos que vais discutir? Pensa em como podes significar algo para eles e porque te devem ouvir, e se for necessário, adapta o teu tom.