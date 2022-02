Aprende a maximizar a tua autenticidade, com Kudzi Chikumbu

Kudzi Chikumbu, nascido no Zimbábue, é líder e criador de uma das maiores plataformas de vídeo de formato curto de entretenimento do mundo, bem como um defensor apaixonado da diversidade e da autenticidade. Também faz parte do júri do Workshop Global do Red Bull Basement, o programa em que estudantes de todo o mundo trabalham para realizar as suas ideias tecnológicas mais impactantes, viáveis ​​e criativas.