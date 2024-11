Estás a fundar uma startup? Hans Yang, explica os recursos do acelerador

Hans Yang: Podes pensar na equipa do Microsoft for Startups como os campeões das startups dentro da Microsoft. Muitos de nós somos antigos fundadores e antigos empresários que vivem e respiram o estilo de vida das startups. Concentramo-nos em apoiar as startups na fase inicial.

É por isso que a parceria com a Red Bull Basement é tão adequada. Na Microsoft for Startups, queremos trabalhar com o fundador que está a começar a sua primeira empresa, a desenvolver o seu primeiro produto, a criar o seu primeiro serviço.