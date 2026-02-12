Seis conselhos para fundadores de startups de Hans Yang

Hans Yang não é apenas o responsável da Microsoft for Startups; é também um ex-fundador de startup, e uma das coisas que mais gosta no seu trabalho é poder ajudar novos fundadores a desenvolver os seus próprios projetos.

Na Final Mundial do Red Bull Basement, em Tóquio, Japão, Yang é não só jurado global como também orador, e a sua keynote cativou as equipas ao traçar uma analogia entre os altos e baixos da jornada de um fundador e os picos e vales de um desporto que adora: o surf.

01 Escolhe os teus momentos

Comparando estratégias de startup à arte de decidir como abordar uma onda, Yang disse: “Muita gente diz: ‘Escolhe a tua missão. Faz aquilo pelo que és apaixonado.’ Mas estou aqui para dizer que, embora escolher a missão seja importante, escolher os teus momentos é ainda mais importante.”

Continua Yang: “Tenho três coisas na minha vida que realmente importam: a minha família, o meu trabalho e o surf. Essa é a minha missão, apenas essas três coisas. Como fundador, pensa no que vais fazer nos momentos livres do teu dia e como vais usá-los para algo que te interessa. Cada minuto gasto em algo sem significado é um minuto perdido.”

02 Adquire todo o conhecimento que puderes

Falando desses momentos, Yang salienta que quanto mais conhecimento tiveres, melhor preparado estarás para aproveitá-los. Passar milhares de horas a aperfeiçoar a técnica de surf permitiu-lhe ter sucesso quando surgiu a maior onda da sua vida. Dirigindo-se às equipas do Red Bull Basement, afirmou: “Vão ter momentos em que estarão à beira da grande oportunidade. Se tiverem feito todo o trabalho, acreditarem no vosso produto e estiverem no lugar certo quando a oportunidade surgir, avançam com 100% do vosso esforço, sem medo.”

03 “Fingir até conseguir” não funciona

Yang disse: “Acho que é a maior mentira que dizem aos fundadores: ‘Finge até conseguires.’ Isso não é o que devias fazer. Como fundador, nunca deves lançar um produto que não gostes, nem seguir uma oportunidade que não aches que vale a pena. Nunca deves fingir ser especialista em algo que não és. O que deves fazer é dedicar o tempo necessário (a aprender, testar o mercado, etc.) para que nunca tenhas de fingir até conseguires. É assim que conquistas o teu lugar.”

04 Não esperes um caminho fácil

E também não te compares aos outros. “A jornada de um fundador não é linear,” enfatizou Yang. “Como fundador, muitas vezes partilhas os altos, os momentos de vitória. Partilhas quando ganhas a Final Nacional do Red Bull Basement ou quando lanças o teu primeiro produto. Mas o que as pessoas não veem é o custo. Por isso, não te deixes confundir pelas redes sociais e não te preocupes com o que os outros estão a fazer. O trabalho que assumiste é ultrapassar os obstáculos à tua frente.”

05 Os desafios nunca acabam

Tal como as ondas, para um fundador há sempre outro desafio no horizonte. “Como fundador, vais ter sempre um desafio à tua frente. Pode ser submeter algo para a Final Nacional do Red Bull Basement, preparar o teu pitch ou ter a primeira reunião com investidores. Só tens de continuar a remar e resolver cada desafio, um de cada vez,” disse Yang.

Deves encarar esses momentos não como vitórias ou derrotas, mas como oportunidades de aprendizagem. Hans Yang

06 Não há falhanços, apenas oportunidades de ganhar ou aprender

Partilhando uma citação inspiradora de Nelson Mandela, “Nunca perco. Ou ganho ou aprendo,” Yang afirmou: “Normalmente, fundadores de startups bem-sucedidos passam por várias empresas antes de encontrar aquela que funciona. Por isso, deves ver esses momentos não como vitórias ou derrotas, mas como oportunidades de aprendizagem.”

Prosseguiu: “Seja o que for que aconteça durante o resto da semana, ganhes ou percas, isso não importa. Tens aqui uma oportunidade incrível de aprender. Mas quando chegar o teu momento, quando tiveres escolhido a missão certa, estiveres no lugar certo e a oportunidade surgir… vais remar o máximo que puderes e apanhar a onda em ascensão. E quando o fizeres, todos os teus apoiantes da Microsoft, AMD, Red Bull Basement e todos os fundadores nesta sala estarão a torcer por ti enquanto te preparas para mudar o mundo.”

