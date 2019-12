Portugal no TOP 10

Foi entre 25 equipas de estudantes universitários de todo o mundo que Portugal marcou presença pela primeira vez no Workshop Global do Red Bull Basement University. A dupla Edgar Alves e Vasco Machado alcançou no Canadá uma honrosa posição dentro do Top 10 com o projeto “ShareAcademy”. A vitória foi para a Áustria, com a plataforma de transferência de conhecimentos “Audvice”.

Depois de 14 longas semanas de investigação, estratégia e preparação, as 25 equipas finalistas no Workshop Global do Red Bull Basement University viveram no Canadá uma experiência marcante, com quatro dias de intensa interação entre participantes, especialistas internacionais na área das novas tecnologias e o júri.

Portugal marcou presença com Edgar Alves, estudante de Administração de Pública na Universidade de Aveiro, e Vasco Machado, estudante de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico de Lisboa, ambos com 22 anos. Esta dupla alcançou no final um honroso lugar no Top 10, com o projeto “ShareAcademy”.

