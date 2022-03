Após meses de trabalho com a ajuda de recursos como mentores e acesso a um espaço de trabalho, os finalistas do programa Red Bull Basement para estudantes inovadores apresentaram as suas ideias a um painel dejurados globais em Istambul, na Turquia. Como a maioria das equipas da Final Global, Brinlee Kidd e Sylvia Lopez - que estudam na Arizona State University - optaram por se focar numa categoria baseada nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: neste caso, Educação.

A ideia, chamada Jotted, é uma ferramenta automatizada de anotações que também gera flashcards em tempo real, cria testes práticos e muito mais. Apaixonadas por romper o status quo para impulsionar mudanças positivas, as alunas acreditam que o Jotted pode revolucionar a forma como as pessoas à volta do mundo encontram e agregam conhecimento.

Ainda assim, quando Kidd e Lopez mencionaram o programa Red Bull Basement pela primeira vez ao seu orientador na Arizona State, acharam que o iria recomendar a estudantes mais experientes. Em vez disso, o orientador sugeriu que elas mesmos tentassem, e a vitória da equipa na Final Global mostrou que foi, sem dúvida, um bom conselho.

Ao longo de três dias de workshops, mentoria, painéis de discussão e palestras no evento, as equipas de alunos colaboraram, trabalharam em rede e afinaram as suas apresentações para uma apresentação final das ideias. Foram ainda brindados com workshop parkour com atleta turco Hazal Nehir !

Manjula Lee, fundadora/CEO da World Wide Generation e da Plataforma G17Eco, fez parte do júri da Final Global do Red Bull Basement pela segunda vez e co-apresentou um workshop sobre Visioning the Future of Business. Afirmou entusiasmada: "A geração que vai mudar o mundo é a geração Z. Adoro o fato de que agora estão rodeados por um ecossistema de pessoas e especialistas que podem inspirá-los".

Manjula Lee lidera um workshop na Final Global © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

O pitch da Jotted impressionou o júri especialista, incluindo Lee e Kudzi Chikumbu, líderes em comunidade e criadores de uma das maiores plataformas de vídeo de formato curto de entretenimento do mundo; Marcus Kennedy, diretorgeral do segmento de jogos e eSports da Intel; Ceri McCall, vice-presidente sênior de Operações de Marketing da NTT Ltd.; e Sam Jones, o fundador e CEO da Gener8, cuja aparição na versão britânica de Dragon's Den é famosa como o "melhor pitch de todos os tempos".

Outras ideias variaram de ladrilhos para passeios que iluminam o caminho quando são pisados ​​a uma plataforma de troca de energia para residências que usão energia solar e uma nova visão de fones de ouvido que cancelam o ruído e um mousepad inteligente para ajudar a evitar lesões por movimentos repetitivos, para citar alguns.

"É claro que o vencedor vai receber recursos e conselhos para ajudar a acelerar a tua ideia, o que é incrível", disse Jones. "Mas aqui todos vão às mesmas palestras, aprendem as mesmas coisas. Portanto, não importa se ganham ou não - têm a capacidade de voltar para casa, colocar em prática algumas das coisas que aprenderam e acelerar mais rápido, crescer mais rápido e criar produtos melhores. ”

Para Kidd e Lopez, a próxima meta é atingir 10.000 utilizadores em cerca de cinco meses. É uma aspiração ambiciosa, mas que agora estão confiantes que vão conseguir.

Team Jotted from Arizona State University © Tanner Yeager/Red Bull Content Pool

“É verdade, todos ganhamos assim que chegamos aqui. As pessoas que conhecemos são algumas das melhores e mais brilhantes do mundo - tão emocionantes, interessantes e ativas ”, afirmam. “Com as coisas que aprendemos, do ponto de vista comercial e técnico, sentimo-nos muito mais confiantes para avançar. Estamos a transformar uma nova página num livro incrível e estamos entusiasmada para seguir esta jornada.”

Encontra inspiração e acompanha o Red Bull Basement durante todo o ano em redbullbasement.com