Paramveer Bhachu: Depois de terminarmos os estudos em 2021, juntámo-nos a um acelerador de hardware, onde começámos o negócio e desenvolvemos o produto. Depois, fomos aceites no acelerador The Greenhouse, que é feito com o Grantham Institute no Imperial College London. Também nos candidatámos a vários prémios, como o Young Innovators e o Women in Innovation, que a Joanna tem sido fantástica a ganhar, em primeiro lugar, e depois a participar.

Assim, nos últimos dois anos, tem sido essencialmente o desenvolvimento: continuar a desenvolver o produto, analisar o fabrico e depois esta bolsa Net Zero Living. Ainda estamos na fase de desenvolvimento do produto, mas a fazer figas para que estejamos perto do fim em breve, porque teremos feedback e poderemos conceber para fabrico, essencialmente, nessa altura.