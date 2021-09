Flips espetaculares, rotações de cabeça e as melhores acrobacias. Foi o que vivemos no Red Bull BC One Cypher Portugal no sábado, 11 setembro de 2021. No Silo Auto no Porto, 16 b-boys e 4 b-girls competiram em batalhas um contra um para chegar até à final. E os melhores breakers de Portugal? São a B-girl Vanessa e o B-boy XXL ! Eles levaram para casa o troféu e ainda neste ano representarão Portugal na Final Mundial do Red Bull BC One, na Polónia!