. Criada em 2018 como uma forma de dar a todos a oportunidade de chegar à Final Mundial do Red Bull BC One e lutar por um lugar entre os 16 melhores, a E-Battle deste ano aumentou a fasquia e os vencedores serão diretamente qualificados para o Top16 da Final Mundial do Red Bull BC One 2021.

Primeiro que tudo, como é que te sentes por teres sido selecionado para o Top64, entre mais de 800 participações em 105 países?

Fala-nos sobre ti, quem é o B-Boy Found Kid?

, que é um coletivo entre b-boys de Portugal, Brasil e Venezuela, atualmente a residir em Portugal. Este coletivo foi criado com o intuito de viajar e participar em competições internacionais. A partir de 2012/2013, comecei a ter mais foco na competição e a trabalhar na dança. Comecei a viajar para participar em competições noutros países para aprender mais e levar o nome da minha crew Zoogang mais longe no breaking mundial. Vivo da dança e estou neste momento envolvido no projeto social Desporto no Bairro - Breaking Project, da Câmara Municipal do Porto, com curadoria do

O que é o breaking para ti?

Fazes parte de duas crews e estás envolvido em projetos de cariz social e desportivo. É importante para ti a partilha no breaking?