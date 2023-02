Paris vai ser palco da Final Mundial do Red Bull BC One

Bonjour, breakers! Começou a caminhada rumo ao maior campeonato de breaking 1v1 do mundo. O Red Bull BC One 2023 começa em breve as suas etapas nacionais e a Final Mundial já tem data e local marcados: vai ser em Paris, no dia 21 de outubro, no solo sagrado de Roland Garros.

O lendário complexo de quadras de ténis em Paris será transformado no maior palco de breaking do planeta, onde os melhores B-Boys e B-Girls do mundo irão batalhar pelo cobiçado título de melhor breaker do mundo. Tudo, lógico, com transmissão em direto e em português na Red Bull TV.

Paris irá ser palco da Final Mundial do Red Bull BC One 2023 © Little Shao

Sabe mais sobre a Final Mundial do Red Bull BC One

A Final Mundial do Red Bull BC One é uma inesquecível competição de breaking 1v1, que começou em 2004. Desde então, o evento já contou com 19 edições e tem tido lugar em cidades diferentes a cada ano.

Através da seleção de wildcards e de outras competições de qualificação, a Final Mundial dá palco aos 16 melhores b-boys e b-girls do planeta para competirem pelo desejado título do Red Bull BC One. Os breakers trazem os seus skills de elite uns contra os outros. A juntar a isto, a competição conta também com hosts e DJ's bem conhecidos no mundo do hip-hop e do breaking. O evento é transmitido em direto para uma audiência global de fãs.

A Final Mundial de 2022 do Red Bull BC testemunhou um regresso épico ao local de nascimento da cultura do hip-hop, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A B-Girl India, dos Países Baixos, ganhou o seu primeiro título e tornou-se na b-girl mais jovem a conquistar o troféu, enquanto o B-Boy Victor (Estados Unidos) venceu a sua segunda Final Mundial, desta vez em 'casa'. A B-Girl Vanessa representou Portugal entre a elite do breaking e ficou no top8 da Final Mundial.

Com a Final Mundial de 2023 a ter lugar em Paris, no ano do 50º aniversário do hip-hop, não há dúvidas de que está montado o palco para mais um evento histórico.

O Stade Roland-Garros irá transformar-se numa arena da elite do breaking © Ghostographic

Como é a qualificação para a Final Mundial?

A cada ano, vários países realizam competições de qualificação chamadas Red Bull BC One Cyphers. Milhares de breakers competem para se tornar no campeão do seu país e ganhar um lugar no Last Chance Cypher. O Last Chance Cypher é onde os campeões dos cypher de todo o mundo lutam para conseguir uma dos lugares abertos entre os 16 melhores da Final Mundial de b-boys e b-girls.

Com mais de 90 eventos e programas em todo o mundo, a temporada do Red Bull BC One Cypher é uma parte emocionante do caminho para a Final Mundial.

Não percas nada da ação

O Red Bull BC One Camp vai acontecer em Paris nos dias antes da Final Mundial. Lendas do breaking e estrelas em ascensão vão juntar-se para workshops, conferências e batalhas abertas.

Breakers de todo o mundo vão levar as suas skills até Paris © Little Shao

Algumas partes do 'camp' vão ser transmitidas em direto na Red Bull TV e também nas redes sociais do Red Bull BC One.

Para aqueles que pretendem assistir à Final Mundial do Red Bull BC One 2023, em Paris, os bilhetes já estão disponíveis. Os fãs também podem ficar a par dos vencedores dos cyphers nacionais e também dos wildcards para a Final Mundial, ao acompanhar a temporada de 2023 do Red Bull BC One, em www.redbullbcone.com .

