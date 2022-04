Red Bull BC One Portugal Cypher 2022: Tudo o que precisas de saber

A competição de breaking mais prestigiada, está de volta para mais um ano a selecionar os melhores B-Boys e B-Girls do mundo. É já este sábado, 30 de abril, que vamos poder desfrutar do Red Bull BC One Cypher Portugal 2022, no Hard Club no Porto.

Como sabes, o Red Bull BC One Portugal Cypher dá ao B-Boy e à B-Girl vencedores a oportunidade de ter uma vaga na grande Final Mundial do Red Bull BC One que este ano regressa ao berço da cultura hip-hop: Nova Iorque.

1 min Red Bull BC One World Final - Teaser Em 2022, o evento chega à sua 19ª edição e vai reunir os 16 B-Boys e 16-B-Girls finalistas para batalharem pelo título em Nova Iorque.

Mas para carimbar o passaporte e representar Portugal na “Big Apple” é preciso ainda travar muitas batalhas.

Na primeira fase da competição (29 de abril) a qualificação selecionou os 8 B-Boys e 3 B-Girls que se irão juntar aos breakers wildcards já apurados para a final nacional.

Open Qualifier para a final: sexta-feira, 29 de abril

Esta sexta-feira, 29 de abril, aconteceu o Open Qualifier antes da final. Todos os B-Boys e B-Girls que se inscreveram batalharam entre si numa série de rondas eliminatórias para chegar à final nacional.

B-Boys

Roberto d' Niro

Found Kid ZG

Ciclone

Makumba

Aiam

Alex

Carlton

Mucha

Os qualificados garantem assim uma vaga na final nacional do Red Bull BC One Cypher no dia 30 de abril às 18h00, no Hard Club.

B-Girls

CeeCee

Nastya

Valéria

Final Nacional: 30 de abril

Os 16 B-Boys e 4 B-Girls finalistas vão batalhar na final nacional do Red Bull BC One Cypher Portugal 2022.

FORMATO DA FINAL NACIONAL

As rondas eliminatórias serão as seguintes:

Oitavos: duas saídas.

Quartos: duas saídas.

Semifinal: duas saídas.

Final: três saídas.

Bracket B-Boys © Red Bull Portugal

Bracket B-Girls © Red Bull Portugal

ENTRADAS

A entrada no recinto do evento será apenas permitida a quem apresentar bilhete.

*O evento encontra-se esgotado.

CRONOGRAMA E LOCAL DO EVENTO

A Final do Red Bull BC One Portugal Cypher será realizada no sábado, 30 de abril às 18h00 (as portas serão abertas para aceder ao local às 17h00) no Hard Club no Porto.

O juri da Final Nacional em Portugal 2022

O evento deste ano não pode ser jurado por qualquer pessoa. Para a ocasião, contamos com uma equipa de juri de prestígio internacional, os melhores dos melhores. Neguin, Dora e XXL serão os responsáveis ​​por decidir qual B-Boy e qual B-Girl vão representar o nosso país na final mundial, então já prevemos que a tarefa não será nada fácil.

B-GIRL Dora

B-Girl Dora © Dora

B-Girl Dora, nascida na Hungria e atualmente a viver na Áustria, tem uma profunda paixão pela cultura e uma quantidade aparentemente infinita de motivação e persistência para continuar a melhorar no breaking. Dora não apenas permaneceu no topo em competições, mas rapidamente também se tornou uma inspiração para muitos breakers.

B-Boy Neguin

B-Boy Neguin © B-Boy Neguin

Fabiano Carvalho Lopes aka Neguin, nasceu na cidade de Cascavel, no Brasil, é membro do Red Bull BC One All Star. Tem colecionado títulos um pouco por todo o mundo e foi o primeiro (e até hoje único) latino-americano a vencer o Red Bull BC One.

B-Boy XXL

XXL durante a batalha com o B-boy Carlton © Hugo Silva

XXL tem 32 anos e o breaking faz parte da sua vida desde os 14. Faz parte dos Momentum Crew, considera que não é um atleta típico e quer marcar pela diferença. Em 2021, foi o campeão do Red Bull BC One Cypher Portugal 2022.

DJ e Host da final nacional

Às 18h00 as coisas vão realmente começar a acontecer, porque a partir daí teremos o Max Oliveira como o anfitrião e o DJ Godzi a passar os melhores beats nos discos giratórios.

DJ Godzi © DJ Godzi

Max Oliveira © Max Oliveira