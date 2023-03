Valéria e Found Kid são os vencedores do Red Bull BC One Cypher Portugal

Flips espetaculares, rotações de cabeça, freezes e acrobacias de cortar a respiração: Lisboa transformou-se no centro das atenções dos melhores breakers de Portugal esta sexta e sábado. As B-Girls e B-Boys fizeram um show brilhante no Red Bull BC One Cypher Portugal 2023. Desde o Qualifier na sexta-feira no Norte Shopping no Porto até à Final Nacional no Suspenso em Lisboa, os breakers mostraram os seus melhores moves nesta edição do Red Bull BC One Cypher Portugal 2023.