O Red Bull BC One, a competição de breaking mais prestigiada, está de volta para mais um ano a selecionar os melhores B-Boys e B-Girls do mundo. Por essa razão, muitos países já celebraram as suas Cyphers nacionais e no próximo sábado, 11 de setembro, poderemos desfrutar do Portugal Cypher 2021 no Silo Auto no Porto.