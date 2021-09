A luta para te tornares no melhor B-Boy e B-Girl do mundo já começou. A edição de 2021 do Red Bull BC One Portugal Cypher vai reunir um total de 20 participantes, incluindo os melhores B-Girls e B-Boys do país.

Open Qualifier

Depois de aberto o período de inscrições, também tu podes estar presente no Open Qualifier. O júri irá escolher os melhores para competir na final nacional do Red Bull BC ONE Portugal Cypher 2021 de Portugal.

O vencedor da final nacional seguirá para a Final Mundial do Red Bull BC One na Polónia.

Red Bull BC One Cypher Espanha 2019 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Mas ainda há muitas batalhas para vencer até chegar a Gdańsk (Polónia). Terás de batalhar primeiro na fase do Open Qualifier que será realizada no dia 10 de setembro, a partir da qual as B-Girls e B-Boys serão classificados para a final nacional do Red Bull BC ONE Portugal Cypher 2021 a 11 de setembro.

Descobre em baixo quais os B-Boys e B-Girls wildcards já apurados para a final nacional:

B-Girl wildcard

Vanessa Marina - @vanessamarinabgirl

B-Boys wildcards

Deego - @deeogo.momentum

Lil Hill

Luís Teles - @luistelestg

Found Kid - manel_zoogang

Titas - @cristovao_machado

Viegas - @viegas_ada

XXL - @xxlmomentum

Mucha - @breakboymucha

Mais informações sobre o Open Qualifier (10 de setembro)

Júri

Durante os próximos dias anunciaremos quem serão os membros do júri que decidirão quem são os melhores B-boys e B-Girls do país.

Localização

O Open Qualifier no dia 10 de setembro será realizado no Porto na MXM Art Center sem acesso do público.

Entrada para a final nacional de 11 de setembro

A entrada no local só será possível através de convite.

Queres saber mais sobre breaking? Aqui está um vídeo onde explicamos os seus fundamentos:

