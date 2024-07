A Red Bull - BORA - hansgrohe na luta pelo título na Volta a França

é a principal esperança da Red Bull - BORA - hansgrohe para a classificação geral e o esloveno de 34 anos terá como objetivo tornar-se apenas o oitavo ciclista da história a completar a Tripla Coroa do ciclismo, tendo vencido o Giro d'Italia (2023) e La Vuelta a España três vezes (2019, 2020, 2021). "É uma loucura fazer parte disto", revelou o ciclista profissional esloveno no evento de lançamento antes do Tour, vestindo todas as novas cores. Quando lhe perguntaram se preferia a camisola da Red Bull - BORA - hansgrohe ou a amarela, a sua resposta deu a entender as suas ambições: "Esta camisola para o início é muito boa - a amarela é para o fim."

Roglič será ajudado na sua perseguição à camisola amarela por uma equipa cheia de experiência em Grand Tour. Jai Hindley e Aleksandr Vlasov serão os principais apoios do esloveno quando a corrida entrar nas montanhas na segunda e terceira semana. Hindley foi o campeão do Giro d'Italia em 2022 e escreveu a história da equipa quando ganhou uma etapa na Volta a França na sua estreia no ano passado. Vlasov também tem um Tour no seu currículo - terminou entre os cinco primeiros em 2022. O estreante no Tour, Matteo Sobrero, será um apoio adicional nas montanhas - tal como aconteceu recentemente no triunfo da equipa no Dauphiné.